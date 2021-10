Oltre ai punti di ricarica pubblici, grazie al Superbonus 110%, essendo l’installazione di sistemi di ricarica un intervento trainato, anche le abitazioni private si stanno dotando della wallbox (a fine settembre erano 46.195 le asseverazioni protocollate e, dai dati a nostra disposizione, anche basati sulla fornitura dei kit completi per il 110%, molti interventi con sistemi di ricarica); VP Solar propone infatti a rivenditori ed installatori specifici kit di impianto energetico per il Superbonus comprendenti i sistemi di ricarica.

Tutto questo evidenzia che, forse molto più rapidamente di quanto ci si poteva aspettare, la transizione verso una mobilità sostenibile è già iniziata e sarà spinta da nuovi provvedimenti previsti dall’Unione europea per il raggiungimento del target di riduzione delle emissioni clima-alteranti.

La Guida e-mobility di VP Solar

VP Solar, leader nella distribuzione B2B di sistemi fotovoltaici, accumulo, pompe di calore e sistemi di ricarica per e-car, ha recentemente pubblicato un nuovo strumento per i professionisti, installatori, energy manager e progettisti, la Guida e-mobility, che da un lato trasmette conoscenze sul tema della mobilità elettrica e dall’altro da un supporto pratico per la scelta del sistema di ricarica per ogni esigenza.

Nella Guida e-mobility di VP Solar è disponibile un glossario sulla terminologia di settore, ad esempio i “modi di ricarica”, il “tipo di connettori”, uno spaccato del mercato delle auto e dell’infrastruttura di ricarica, gli incentivi e diversi aspetti riguardanti la ricarica, ad esempio:

le caratteristiche dei sistemi di ricarica adatti ai diversi contesti installativi come quello domestico, dei condomini o aziende, dei luoghi semi pubblici (alberghi, centri commerciali) o pubblici;

gli accorgimenti tecnici per l’installazione a regola d’arte per quanto riguarda la protezione differenziale, le linee guida dei Vigili del Fuoco per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011) e alcune accortezze pratiche.

All’interno della Guida è presente la Mappa mobility, una raccolta di dati sui sistemi di ricarica e l’indicazione del settore preferenziale di applicazione.

Ad esempio sono evidenziate le caratteristiche elettriche (tipo di presa o cavo) le protezioni differenziali integrate, le modalità di accesso alla ricarica (se con APP, schedina RFID o back-end OCPP), la connettività e la funzioni smart disponibili, come il load management, la ricarica solare.

I diversi temi trattati nella Guida e-mobility saranno anche oggetto di prossimi webinar realizzati nel format dell’Academy di VP Solar; i prossimi appuntamenti saranno visibili nel Calendario Corsi al seguente link.

Scarica qui la Guida e-mobility e la Mappa

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia