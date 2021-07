Aeropan per l’isolamento termico di villa privata in collina

L’intervento di riqualificazione energetica è stato realizzato sfruttando le agevolazioni del Superbonus 110% dopo un’attenta analisi preliminare che ha permesso di valutare lo stato dell’edificio e di delineare le operazioni da mettere in atto.

Analisi diagnostica e interventi necessari

L’analisi dello stato di fatto, nello specifico, ha portato in luce la necessità di intervenite sulle pareti esterne, realizzate in laterizio semipieno e prive di coibentazione, e sui solai in latero-cemento verso garage, cantine e sottotetto, anch’essi privi di coibentazione.

La mancanza di uno strato isolante ha reso, quindi, necessaria la realizzazione di un cappotto termico esterno su tutte le pareti perimetrali opache dei piani fuori terra. Ma non è stato questo l’unico intervento che ha garantito l’innalzamento delle due classi energetiche necessario affinché fosse possibile godere della detrazione fiscale al 110%.

La villa è stata interessata, infatti, anche dalla riqualificazione della centrale termica che ha visto la sostituzione del generatore di calore presente con un generatore di calore a condensazione ad alta efficienza.

Ultima, ma non ultima, l’installazione di pannelli fotovoltaici e di una batteria d’accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria da fonti energetiche rinnovabili.

L’isolamento con Aeropan

Per l’isolamento termico di una loggia e per la risoluzione di tutti i ponti termici presenti nelle spallette delle finestre e nei sotto davanzali è stato utilizzato il pannello Aeropan da 60 mm, con la garanzia di un’ottima resa senza la perdita di spazio vivibile prezioso all’interno della loggia. Aeropan è il pannello costituito da un isolante nanotecnologico in Aerogel accoppiato a una membrana traspirante in polipropilene armato con fibra di vetro, studiato per l’isolamento termico delle strutture edilizie che necessitano del maggior grado di coibentazione nel minor spazio possibile.

Questo pannello è caratterizzato da uno spessore ridotto, compreso tra i 10 mm e i 60 mm, e gode di una conducibilità termica pari a 0,015 W/mK. Si tratta di una soluzione che garantisce prestazioni massime sia negli edifici civili che commerciali e residenziali ed è ideale per applicazioni su pareti perimetrali esterne e pareti interne, intradossi, imbotti delle finestre, solai e per la risoluzione dei ponti termici.

