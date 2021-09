La campagna di riscaldamento avviata da BAXI è un’iniziativa studiata ad-hoc per i clienti più esigenti, grazie alla quale è possibile installare in casa il sistema di riscaldamento adeguato alle proprie esigenze godendo degli incentivi statali. Installazione e gestione delle pratiche sono incluse!

Il cliente non dovrà fare altro che godersi il massimo comfort ambientale e lo sconto immediato in fattura grazie alla cessione del credito.

Come aderire alla campagna riscaldamento

Aderire alla campagna riscaldamento di BAXI è molto semplice: basta compilare l’apposito modulo presente sul sito dell’azienda. La compilazione del modulo permetterà di mettersi in contatto con lo staff, pianificare un sopralluogo gratuito, per identificare la soluzione più adatta alle specifiche esigenze, e consultare il preventivo personalizzato a cui farà seguito l’installazione. I professionisti BAXI i si occuperanno interamente degli aspetti burocratici.

Questa campagna rappresenta un’occasione per diffondere su larga scala un approccio più sostenibile, inquinando e spendendo meno, scaldando in modo più efficace per il massimo benessere.

Quali prodotti accedono agli incentivi fiscali?

L’iniziativa include le Caldaie Baxi a condensazione di ultima generazione, le pompe di calore aria acqua e i climatizzatori in pompa di calore.

Le caldaie a condensazione

Le caldaie a condensazione messe a punto da BAXI sono caratterizzate da un ampio campo di modulazione, che permette una riduzione dei cicli di accensione/spegnimento determinando un miglioramento dell’efficienza e un notevole risparmio.

Sono, inoltre, dotate di sistema GAC, che controlla automaticamente la combustione mantenendo in maniera costante i valori di massima efficienza, e di un sistema di gestione del comfort da remoto. Ne sono da esempio le gamme di caldaie residenziali con cronotermostato modulante con WI-FI integrato Baxi Mago.

Le pompe di calore e i climatizzatori

Baxi offre, poi, un’ampia gamma di pompe di calore aria acqua splittate inverter, monoblocco inverter fino a 50 kW, oltre all’offerta di climatizzatori d’aria in pompa di calore con i modelli Baxi Astra, Baxi Halo e Light Commercial, dotati di refrigerante ecologico R32.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici