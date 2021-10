La cultura della sostenibilità ambientale al SAIE con ISOLA URSA

ISOLA URSA è un progetto nato nel 2018 nel contesto della Fiera Klimahouse di Bolzano per rafforzare la missione divulgativa dell’azienda in materia di sostenibilità ambientale. In occasione del SAIE la struttura di ISOLA URSA sarà organizzata attorno a una serie di convegni e incontri, fruibili sia in presenza che in diretta streaming sul sito aziendale, rivolti ad un doppio bacino di utenti: gli studenti delle scuole tecniche superiori, da un lato, e i professionisti, progettisti e comunicatori, dall’altro.

URSA riconosce quanto sia importante coinvolgere gli studenti in questo percorso di sviluppo sostenibile per poter coltivare un terreno particolarmente fertile, quello rappresentato dalle nuove generazioni che rappresentano l’anello più sensibile al cambiamento e la speranza per il futuro.

I convegni di ISOLA URSA al SAIE di Bari

Ai professionisti, progettisti e comunicatori, invece, ha riservato una novità: la collaborazione con gli Ordini Professionali, più precisamente quello dei Geometri e Geometri Laureati, degli Ingegneri e degli Architetti, con l’obiettivo di includere tutti gli operatori del settore in un dialogo di sensibilità verso l’ambiente.

Si terranno, quindi, ogni pomeriggio, convegni accreditati in collaborazione con i rispettivi Ordini che parleranno di:

superbonus 110% e riqualificazione energetica dell’edilizia diffusa secondo i criteri di salubrità (giovedì 7 ottobre);

protocolli ambientali applicati all’edilizia del settore terziario avanzato, con attenzione all’edilizia scolastica (venerdì 8);

progettazione e costruzione di grandi opere “eccellenti”, con attenzione al profilo della sicurezza antincendio e della sanità, soprattutto alla luce dell’emergenza sanitaria attuale.

Sullo sfondo di ogni convegno si parlerà di cambiamenti climatici e appuntamenti dell’agenda italiana ed internazionale sul tema, tra cui Pre-COP di Milano e COP-26 di Glasgow e input normativi volti a promuovere gli interventi di efficientamento energetico del costruito.

L’inserimento del progetto nel contesto di All4Climate

ISOLA URSA si inserisce nel contesto di All4Climate, l’iniziativa del Ministero della Transizione Ecologica volta a promuovere tutti gli eventi 2021 aventi come oggetto la lotta ai cambiamenti climatici.

In che modo URSA darà il suo contributo? Proponendo una serie di dialoghi in streaming riguardanti il clima e la sostenibilità tra il Premio Nobel Prof. Filippo Giorgi e il membro del comitato scientifico di ISOLA URSA Ing. Pasquale D’Andria. Non mancheranno, inoltre, altri massimi referenti sul tema.

