Una delle rarissime aziende fotovoltaiche veramente europee, la slovena BISOL Group, fa sempre in modo che nessuno la dimentichi, ma in questo momento il racconto della loro realtà è davvero stimolante e particolarmente potente.

La base della loro storia può essere riassunta in questo video realizzato di recente.

La ballerina che danza accanto ai moduli BISOL in cornici dorate rappresenta un parallelo al processo di fabbricazione di questi prodotti di eccellenza. Per tendere alla perfezione è necessario dedicarvi la vita intera: ciò richiede un addestramento continuo e ripetizioni, correzioni e miglioramenti infiniti, inclusi tentativi falliti ed ammirevole pazienza.

Il risultato finale è una performance che può essere definita Arte Europea, e riassunta con lo slogan “Power inside, elegance outside” (“Potenza dentro, eleganza fuori”).

BISOL espone la qualità dei suoi moduli a Intersolar Europe

Le opere d’arte di BISOL saranno completamente esposte alla fiera Intersolar di quest’anno a Monaco, dall’11 al 13 maggio, presso lo stand nr. A2.370. Non sorprenderti se vedrai un pannello solare splendidamente incorniciato in una cornice dorata in stile barocco. Potrebbe essere un Goya, ma potrebbe anche essere un BISOL Supreme™, l’unico modulo fotovoltaico al mondo che garantisce il 100% della potenza di uscita per 25 anni. Naturalmente, sarà possibile ammirare anche i moduli fotovoltaici BISOL Duplex standard, nonché i nuovissimi moduli BISOL Lumina e BISOL Bifacial con backsheet trasparente e celle bifacciali. Saranno esposti anche gli attraenti e accattivanti moduli BISOL Spectrum colorati.

