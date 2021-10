UNE porta a Key Energy il suo innovativo sistema di accumulo ad elevata efficienza. Stiamo parlando di Zhero, la soluzione con tecnologia di accumulo al sale che permette di trasformare, immagazzinare e distribuire l’energia pulita prodotta con l’impianto residenziale.

La partecipazione di UNE a Key Energy è un chiaro contributo agli obiettivi di sostenibilità ambientale che il Paese deve impegnarsi a raggiungere e diffonde la cultura dell’autonomia energetica dalla rete pubblica per mezzo di un sistema di accumulo innovativo e rispettoso dell’ambiente. Il sistema Zhero garantisce la massima efficienza e affidabilità, tant’è che gode di una garanzia a vita contro esplosioni, fuoco e gas tossici, e può essere installato in ogni dove, in alta montagna o in pieno deserto, senza l’ausilio di un supporto dalla rete elettrica.

La batteria al sale, infatti, non trattiene memoria dei cicli, è poco sensibile agli sbalzi termici ed ha una lunga aspettativa di vita.

UNE a Key Energy

Key Energy è l’evento di riferimento dedicato a energie rinnovabili, sistemi di accumulo, efficienza energetica, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, illuminazione e smart grid, tenuto presso l’area fieristica di Rimini. Qui sarà possibile conoscere da vicino il sistema di accumulo Zhero esposto presso il PADIGLIONE B7, Stand 194.

E’ possibile ricevere un invito omaggio inviando una e-mail di richiesta a [email protected] con indicazione dei propri dati anagrafici.

