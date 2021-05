Una casa in legno da sogno e sostenibile con Vario Haus

L’abitazione in legno è stata realizzata a Bienno in seguito a un’attenta analisi svolta dal progettista di fiducia dei coniugi che ha scelto di affidarsi a Vario Haus e alla sua comprovata esperienza nella realizzazione di case prefabbricate in legno a telaio.

Una casa in legno che abbatte i consumi e offre massimo comfort

La casa in legno realizzata per la famiglia Sorlini si sviluppa su un solo livello occupando una superficie complessiva di 150 metri quadrati che include un soppalco affacciato sulla zona giorno.

L’edificio rientra nella classe A di efficienza energetica grazie all’utilizzo di particolari accorgimenti quali la scelta di pareti della linea EcoLine con spessore di 319 mm e un valore di trasmittanza pari a 0,15 W/m²°K.

La scelta di installare ampie vetrate risponde perfettamente alla volontà dei committenti di creare un forte legame con la natura e le montagne circostanti e allo stesso tempo garantisce massima luminosità agli ambienti senza, però, compromettere l’efficienza energetica del progetto.

Come è stato possibile garantire tutto ciò? Grazie alla scelta di Vario Haus di utilizzare serramenti in legno con triplo vetro basso emissivo che garantiscono massime prestazioni e migliore durata nel tempo.

Un contributo fondamentale all’efficienza energetica è offerto anche dall’impiantistica costituita da:

pompa di calore ad elevata efficienza sia in raffrescamento che in riscaldamento,

ad elevata efficienza sia in raffrescamento che in riscaldamento, impianto di ventilazione meccanica , per un costante ricambio dell’aria e una qualità dell’ambiente indoor ottimale,

, per un costante ricambio dell’aria e una qualità dell’ambiente indoor ottimale, impianto fotovoltaico, per alimentare le attività all’interno dell’abitazione con energia pulita.

Massimo comfort con le suggestioni e il profumo del legno

Protagonista indiscusso dell’estetica è il legno a vista, del quale si può ammirare la bellezza sia all’esterno, dove il larice riveste una porzione di facciata, che all’interno, con soppalco e soffitto caratterizzati da travi a vista. Gli interni della villa sono stati realizzati selezionando tutte le finiture, gli arredi e gli accessori in modo che rispecchiassero i gusti e le richieste dei committenti e il legno è un elemento predominante.

“Apprezziamo ogni giorno di più la nostra casa in legno e non potremmo essere più contenti della nostra scelta. Gli aspetti che ci hanno stupiti più di tutto sono l’efficienza energetica, l’isolamento acustico e il comfort abitativo che solo una casa prefabbricata in legno è in grado di garantire.” spiega Christian Sorlini. “Il benessere termico che abbiamo percepito all’interno della nostra nuova casa è unico anche a temperatura ambiente, con un notevole beneficio anche a livello economico. Il soppalco aperto sulla zona giorno è caratterizzato dal soffitto con travi in legno a vista e il profumo è quel particolare in più che rende impagabile la scelta di una casa Vario Haus. Siamo felici di aver scelto una casa in legno Vario Haus e siamo onorati di poter raccontare la nostra personale esperienza che mostra la serietà e la professionalità di questa azienda e allo stesso tempo gli innegabili vantaggi di un edificio prefabbricato in legno”.

