Vario Haus ha pensato proprio a tutto, a partire dalla ricerca del terreno adatto per la realizzazione della casa prefabbricata in legno, valutando la fattibilità e completando il piano economico richiesto dalla committenza, fino alla realizzazione del progetto architettonico per poi occuparsi dell’arredamento e del design del giardino. Ogni fase è stata condivisa e partecipata, con una progettazione completa e integrata.

Una villa in legno progettata all’insegna dell’ecosostenibilità

I temi chiave attorno ai quali si è sviluppato il progetto, individuati assieme alla famiglia Amadesi, sono tre: comfort, risparmio energetico e sostenibilità.

Proprio sulla base di questi temi Vario Haus ha dato forma a una villa in legno di 168 mq, sviluppata su un unico piano e dotata di spazi che si adattano alle esigenze di ogni membro della famiglia attraverso funzionalità differenti.

La villa in legno è dominata da una continuità tra spazio interno ed esterno, esaltata dalla presenza, in quasi tutte le stanze, di ampie finestre e vetrate che si affacciano sul giardino.

L’aspetto ecosostenibile si è tradotto nell’abbattimento dei consumi che ha permesso realizzare una casa in classe A. Ma quali sono stati gli accorgimenti usati dall’azienda per ottenere tale categoria?

Al fine di garantire la massima efficienza energetica Vario Haus ha utilizzato per le pareti le soluzioni della linea EcoLine, con uno spessore di 319 mm e un valore di trasmittanza pari a 0,15 W/m °K, ha installato serramenti con triplo vetro basso emissivo e realizzato gli oscuramenti delle zone giorno con sistema raff-store.

L’attenzione per l’ecologia e la sostenibilità si ritrova anche nella realizzazione degli interni, con l’impiego di lacche a base acqua e prodotti certificati ecosostenibili.

Il progetto degli impianti

Per quanto riguarda il progetto degli impianti si è scelto di installare:

una pompa di calore per il raffrescamento e il riscaldamento , diffusi mediante sistema radiante a pavimento,

, diffusi mediante sistema radiante a pavimento, un sistema di ventilazione meccanica , garantendo un costante ricambio dell’aria e, quindi, una qualità dell’ambiente indoor ottimale,

, garantendo un costante ricambio dell’aria e, quindi, una qualità dell’ambiente indoor ottimale, un impianto fotovoltaico collocato su tetto piano.

La casa è caratterizzata da un impianto di domotica attraverso cui è possibile gestire le principali funzioni quali controllo oscuramenti, funzionalità degli impianti e sicurezza.

