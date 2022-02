Zelios Fast di Chaffoteaux è la soluzione che permette di produrre acqua calda a zero emissioni sfruttando l’energia rinnovabile del sole, composta da un accumulatore con stazione solare integrata e progettata con componenti premontati di serie per facilitare i lavori in fase di installazione e agevolare il funzionamento.

L’affidabilità e la qualità del sistema solare Zelios Fast sono testimoniate anche dal collettore piano di nuova generazione, provvisto di attacchi idraulici rapidi e installabile anche ad incasso. Grazie al collettore piano di ultima generazione il sistema fornisce un rendimento equilibrato in tutte le stagioni.

Il sistema Zelios Fast offre la possibilità di consultare il display integrato in ogni momento per la verifica dei rapporti completi sulle prestazioni dell’impianto, la consultazione dei dati sulla produzione di energia, nonché dei parametri di configurazione.

L’interfaccia di sistema Expert Control permette, inoltre, di sfruttare al meglio tutta l’energia prodotta evitando gli sprechi.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici