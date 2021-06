In Italia installati quasi 40.000 sistemi di accumulo

Indice degli argomenti:

Al 31 dicembre 2020 risultano installati in Italia 39.706 sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici. Lo rende noto il nuovo report dedicato al settore energy storage realizzato da Anie Rinnovabili su dati Gaudì di Terna. La potenza complessiva è di di 189 MW e la capacità massima utilizzata è pari a 293 MWh, cui vanno aggiunti gli impianti di Terna per un totale di 60 MW e 250 MWh.

Andamento energy storage nel 2020

Quello degli accumuli è un settore solido e in crescita: solo a marzo e aprile c’è stato un calo delle installazioni legato al lockdown dovuto all’emergenza sanitaria. L’ottimo andamento nei mesi successivi, a partire da giugno e, soprattutto, luglio, che ha visto il picco delle 2.069 installazioni, ha più che compensato questo calo. Le installazioni fino alla fine dell’anno non sono mai scese sotto le 1000.

Sicuramente la detrazione fiscale del 50% ha sostenuto il settore, dopo l’introduzione del Superbonus 110% infatti è stato necessario aspettare la pubblicazione dei decreti attuativi e le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, finalizzati nel quarto trimestre 2020. Sicuramente, si legge nel comunicato stampa di Anie, la spinta maggiore a realizzare interventi di storage, soprattutto nel residenziale, è la misura introdotta dal DL Rilancio di cessione del credito e sconto in fattura anche agli istituti finanziari sia per l’aliquota del 110% che quella del 50%. Non sono presenti dati relativi ai sistemi realizzati in configurazione di “autoconsumatore collettivo” o di “comunità energetica rinnovabile” perché il GSE ha pubblicato solo a dicembre i regolamenti.

Per quanto riguarda la tecnologia il 96,3% dei sistemi installati sono a base Litio, seguiti dal Piombo (3,6% circa), iniziano a farsi strada i supercondensatori (0,1%). Si segnalano inoltre 11 sistemi a idrogeno.

Si tratta di un mercato profondamente legato al residenziale, praticamente tutte le installazioni, ad eccezione di un solo sistema di accumulo stand-alone, si riferiscono a impianti fotovoltaici domestici, con potenza inferiore o uguale ai 10 kW. Il 99% dei sistemi è di taglia < 20 kWh e i sistemi di capacità inferiore o uguale ai 5 kWh rappresentano il 44% del mercato, il 40% quelli nella forbice tra 5 kWh e 10 kWh.

Per la prima volta il rapporto segnala l’installazione di uno storage di 7,2 MW per una capacità di 4,6 MWh abbinato ad una centrale termoelettrica in Regione Piemonte e di uno storage di 35 kW per una capacità di 65 kWh abbinato ad un impianto eolico in Regione Toscana.

Per quanto riguarda la tipologia di configurazione, il 55% sistemi di accumulo sono installati lato produzione in corrente continua, una percentuale in continua crescita per l’aumento degli interventi sugli impianti esistenti. Il 14% sono installati lato produzione in corrente alternata e il 30% lato post-produzione.

A livello regionale la Lombardia continua ad avere il maggior numero di sistemi installati (12.169 SdA per una potenza di 51 MW e una capacità di 85 MWh), segue il Veneto con 6.707 SdA per una potenza di 30 MW e capacità di 51 MWh, l’Emilia Romagna con 4.154 SdA (corrispondenti a una potenza di 21 MW e capacità di 32 MWh), il Piemonte con 2.871 storage (corrispondenti a 23 MW e 29 MWh). In Lombardia e Veneto si nota l’effetto dei bandi regionali promossi da Anie, che sono andati esauriti molto velocemente, con l’obiettivo di sostenere l’installazione dei sistemi di accumulo in abbinamento a impianti fotovoltaici esistenti.

La Lombardia mantiene il primato anche per quanto riguarda le nuove installazioni, seguita da Veneto ed Emilia Romagna, quest’ultima però, rispetto al 2019, cala del 2,4%.



Anie Rinnovabili, che ha organizzato vari incontri con le regioni, auspica che iniziative simili possano essere promosse in tutta Italia.

I target da raggiungere

Ci si aspetta che il DL Semplificazioni 76/2020 e 77/2021 semplifichino il permitting dei 250 MW di storage entrati in graduatoria nell’asta del progetto pilota FAST RESERVE del 2020 e dei 96 MW entrati in graduatoria nell’asta del CAPACITY MARKET del 2019 e che entro il 2021 si finalizzino le “disposizioni della delibera 109/2021 di Arera, che disciplina le modalità di erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e dispacciamento nel caso dell’energia elettrica prelevata e successivamente re-immessa in rete dai sistemi di accumulo”. Gli operatori si augurano che con l’attuazione della riforma del dispacciamento e una diminuzione dei costi tecnologici, i business plan diventino economicamente più sostenibili.

Certo siamo molto lontani dagli obiettivi posti dal PNIEC che chiedono la realizzare di 400 MW di storage centralizzato al 2023 e di 7.500 GW di storage tra distribuito e centralizzato al 2030.

Agli operatori serve maggio chiarezza sulle strategie da attuare, “Attualmente sono programmati investimenti in storage per circa 330 MW al 2023, auspicando che con le procedure autorizzative introdotte dal DL Semplificazioni possano entrare in esercizio i 96 MW aggiudicati all’asta dello scorso anno del Capacity Market e i 230 MW che verranno assegnati per la Fast Reserve che introdurrà il servizio di regolazione ultra-rapida della frequenza”.

Sicuramente positive secondo Ance le recenti norme a sostegno del settore i cui effetti si vedranno più chiaramente nel 2021:

semplificazione degli iter autorizzativi per i sistemi di accumulo elettrochimici introdotta dal DL Semplificazioni per accumuli stand-alone o per accumuli abbinati a impianti FER;

il Superbonus del 110% per l’installazione dei sistemi di accumulo come interventi “trainati” e per l’introduzione della cessione del credito anche agli istituti finanziari;

la promozione delle comunità energetiche e dell’autoconsumo collettivo. In questo caso manca ancora la pubblicazione dei regolamenti operativi da parte del GSE su portale dedicato.

