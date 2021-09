Continua a essere il tema del momento ma, anche se sono stati approvati i decreti attuativi e la Legge di conversione del Decreto Legge n. 77/2021 (Semplificazioni-bis) all’art. 33 ha modificato l’art. 119 del Decreto Rilancio, favorendo la semplificazione della misura, ci sono ancora troppe incertezze e dubbi interpretativi, che quotidianamente i nostri utenti ci propongono.

Parliamo naturalmente del Superbonus 110%, la misura che il Governo ha introdotto con il DL Rilancio “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con l’obiettivo di aiutare la ripresa del paese dall’emergenza sanitaria, a partire dalle costruzioni.

Ricordiamo che gli articoli 119 e 121 del DL Rilancio prevedono detrazioni al 110% per interventi volti a migliorare l’efficientamento energetico degli edifici, ridurre il rischio sismico e misure connesse, relative all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Dopo che il Consiglio Ue dell’Economia e delle finanze ha dato il via libera al Piano di ripresa e resilienza dell’Italia lo scorso luglio, sono state confermate le proroghe della cessione del credito d’imposta, o dello sconto in fattura, fino al 31 dicembre 2022 e del Superbonus 110% fino al 30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari, al 31 dicembre 2022 per i condomìni e al 30 giugno 2023 per gli IACP.

Per cercare di aiutare gli utenti e i professionisti a chiarire gli eventuali dubbi, Prospecta Formazione e Infoweb, casa editrice che edita i portali Infobuild.it, Infobuildenergia.it e Casaoggidomani.it, propongono l’8 settembre una mattinata (la terza organizzata dal nostro network) dedicata al Superbonus 110%.

Un convegno accreditato gratuito “Superbonus 110%: dove eravamo rimasti?“, cui parteciperanno alcuni tra i più importanti esperti del mondo delle associazioni, dell’Università e delle imprese, specializzati in isolamento termico, energie rinnovabili, edilizia sostenibile, climatizzazione e riqualificazione efficiente.

Il Convegno propone 3 ore di formazione dedicate in particolare a chiarire gli aspetti tecnici, i requisiti, le modalità di utilizzo dello sconto in fattura e le criticità della misura.

La partecipazione dà diritto al riconoscimento di crediti formativi professionali: riconosciuti 3 crediti per geometri, 3 per architetti e 3 per gli ingegneri.

Programma

10:00 Apertura del convegno – Presentazione del programma e dei relatori

10:10 Ing. Valeria Erba -Presidente ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico

“ Quali prospettive si aprono con le recenti modifiche per il Superbonus 110%?”

-Presidente ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico “ 10:50 Ing. Carlo Pagliai – Studio Tecnico Pagliai

“ Conformità urbanistica e categorie di intervento della CILA 110″

– Studio Tecnico Pagliai “ 11:30 Arch. Cecilia Hugony – Coordinatrice Renovate Italy. Amministratore Delegato Teicos Group

“ Le incertezze sul futuro nonostante le proroghe e le semplificazioni”

– Coordinatrice Renovate Italy. Amministratore Delegato Teicos Group “ 12:10 Dott. Mario Tramontin – Rete Irene

“ Fatti e non parole: il modello strategico aziendale che ha permesso di conseguire 80 importanti operazioni di riqualificazione energetica con 47 cantieri già operativi a luglio 2021″

– Rete Irene “ 12:50 Conclusioni

