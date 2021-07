Rendere più smart ed efficienti gli impianti e gli apparecchi ad alimentazione elettrica degli edifici residenziali e a livello urbano. E’ questo, semplificando molto, l’obiettivo alla base del progetto europeo COLLECTiEF che coinvolge 14 partner, tra cui Teicos.

Surriscaldamento e cambiamento climatico sono tra i principali temi con cui dobbiamo confrontarci e, considerando la crescente urbanizzazione e che circa il 40% dei consumi totali di energia sono legati all’edilizia, è indispensabile sviluppare sistemi efficienti in grado di limitare le emissioni e ridurre l’impatto ambientale degli edifici.

Da queste premesse ha preso il via COLLECTiEF, il progetto di ricerca europeo H2020, coordinato dall’Università norvegese Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, che si pone l’obiettivo ambizioso di contrastare il cambiamento climatico sviluppando un sistema di Intelligenza Collettiva.

In particolare saranno creati strumenti hardware e software, applicati con logiche di “demand response”, in grado di rendere più efficienti gli impianti e ottimizzare la flessibilità energetica, limitando le dispersioni degli edifici, a partire dai centri urbani più densamente popolati in cui questi problemi sono più evidenti.

Il progetto di ricerca della durata di tre anni svilupperà dunque un innovativo sistema di gestione dell’energia basato sull’intelligenza collettiva (CI), che sarà implementato negli edifici esistenti con l’obiettivo di ridurre costi e consumi e di migliorare la flessibilità energetica. Nell’ambito delle attività previste, COLLECTiEF monitorerà i dati offrendo analisi importanti per la gestione del sistema.

In questa prima fase sono coinvolti 13 edifici in diversi paesi – Italia, Francia, Norvegia e Cipro – che presentano diverse caratteristiche sul piano architettonico e climatico. I sistemi di gestione energetica sviluppati potranno poi essere replicati su edifici dalle caratteristiche simili.

Per quanto riguarda il nostro paese in particolare, Teicos coinvolgerà uno dei condomini su cui sta realizzando interventi di riqualificazione: saranno avviate a breve delle attività di engagement per coinvolgere gli energy champions del Condominio nella scelta delle tipologie di monitoraggio di gestione dell’energia basate su CI, da installare negli appartamenti, che forniranno utili informazioni sulle prestazioni energetiche e le eventuali dispersioni.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia