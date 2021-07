Indice degli argomenti:

La tendenza a digitalizzare tutti i settori di un’azienda è sempre più incalzante, accelerata anche dalla pandemia da Coronavirus che ha coinvolto il mondo intero cambiando radicalmente le abitudini delle persone ed anche i modi di approcciarsi delle aziende, aderendo sempre di più a modelli di business digitalizzati. Tuttavia, la “corsa alla digitalizzazione”, non va fatta prescindendo da un’analisi accurata dei rischi e dei benefici, in modo da sfruttare appieno le potenzialità del digitale.

L’importanza della digital transformation

Il termine “digital transformation” ha un significato molto ampio, ma nel concreto, cosa significa digitalizzare un’azienda? Si può definire rivoluzione digitale quel processo di trasformazione di diversi settori, attraverso il passaggio da dati e strumenti fisici a dematerializzati.

Tale trasformazione, secondo quanto pronosticato dall’UE, può raggiungere il 5,8% del Pil dell’Unione entro il 2025, con un conseguente raddoppio dei professionisti impegnati nel settore.

Inoltre, la rivoluzione digitale può essere uno strumento fondamentale per una transizione green, sostenibile delle imprese. In genere, almeno la metà dei processi di un’azienda può essere digitalizzato, ripensando il modello di business e le strategie di vendite, ed ovviamente investendo in nuovi strumenti e in formazione del personale, che deve essere in grado di utilizzare le tecnologie in maniera adeguata.

Strumenti indispensabili per la trasformazione digitale

Uno degli strumenti fondamentali per una trasformazione digitale efficiente è un software gestionale di magazzino, che serve per organizzare i processi logistici e produttivi.

Grazie a questo strumento, è possibile essere sempre informati riguardo le scorte e le giacenze, organizzando i dati e velocizzando il lavoro, riducendo al contempo l’ammontare di carta necessaria allo svolgimento di queste operazioni. Ad esempio, il software weclapp offre una gestione ottimale del magazzino, permettendo anche di registrare i movimenti di ogni articolo in entrata e in uscita, consentendo di comprendere anche le quantità di riserva disponibili al fine di gestire gli ordini in maniera ottimale.

I documenti, come le fatture ed i registri, sono un altro aspetto che può essere digitalizzato mediante l’utilizzo di software appositi, che consentono di eliminare del tutto la carta senza perdere nemmeno un documento e senza impiegare spazi aggiuntivi dell’azienda. Esistono, ancora, programmi in grado di gestire il personale, ed altre tipologie di software; tuttavia, scegliere cosa utilizzare dipende anche dalla dimensione di un’azienda e dagli obiettivi da perseguire. Non si può valutare a prescindere l’impatto che uno strumento ICT può avere su una realtà aziendale.

L’approccio sostenibile

Come già detto, l’Unione Europea, nell’agenda 2030 pone come obiettivo fondamentale l’innovazione digitale in un’ottica sostenibile, per la tutela del benessere dell’ambiente e di chi ci abita, presente e futura. Lo sviluppo economico caratterizzato dal digitale va, infatti, di pari passo con la crescita sostenibile. I processi automatici e più semplificati, infatti, riducono l’impatto ambientale in molteplici modi, riducendo lo spreco di risorse che possono consumarsi o deteriorarsi, e gli sprechi energetici, con conseguente risparmio anche in termini monetari. Inoltre, la consapevolezza dei consumatori in questi ultimi tempi, ha orientato le loro scelte portandoli a preferire in maniera sempre crescente le aziende che orientano il loro business alla sostenibilità.

