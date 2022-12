Una delle conseguenze della crisi energetica globale è la forte accelerazione delle installazioni di energia rinnovabile. Secondo Renewables 2022, l’ultima edizione del rapporto annuale dell’International Energy Agency, nei prossimi 5 anni la capacità totale a livello mondiale è praticamente destinata a raddoppiare, superando il carbone come fonte principale di produzione di energia elettrica e lasciando viva la possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C, come richiesto dall’Accordo di Parigi.

La preoccupazione per la sicurezza energetica causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, ha infatti accelerato il ricorso dei Paesi alle energie rinnovabili, fotovoltaico ed eolico in primis, per limitare la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, i cui prezzi sono saliti in maniera vertiginosa.

Crescita record per le energie rinnovabili

Secondo Renewables 2022, la capacità di energia rinnovabile a livello globale dovrebbe crescere di 2.400 gigawatt (GW) nel periodo 2022-2027, una quantità pari all’intera capacità energetica della Cina odierna.

L’aumento previsto è superiore del 30% rispetto alle previsioni di un anno fa. Le rinnovabili sono destinate a rappresentare oltre il 90% della crescita dell’energia elettrica globale nei prossimi cinque anni, superando il carbone per diventare la principale fonte di energia elettrica globale entro l’inizio del 2025.

Il direttore esecutivo dell’AIE Fatih Birol sottolinea che “Nei prossimi 5 anni il mondo aggiungerà tanta energia rinnovabile quanta ne ha prodotta nei 20 anni precedenti. La continua accelerazione delle energie pulite è fondamentale per contribuire a mantenere aperta la porta alla limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C”.

Le stime di crescita nei prossimi 5 anni

Per quanto riguarda l’Europa, secondo le stime nel periodo 2022-27 la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe raddoppiare rispetto al quinquennio precedente. L’accelerazione potrebbe essere ancora maggiore in caso fossero adottate tutte le politiche a sostegno del settore, tra cui lo snellimento della burocrazia, la riduzione dei tempi di autorizzazione e il miglioramento dei programmi di incentivazione a sostegno dell’energia solare sui tetti.

Lo sviluppo delle energie pulite nel prossimi 5 anni è guidato da Cina, Stati Uniti e India, i cui governi stanno attuando politiche ad hoc per combattere la crisi energetica. Il colosso asiatico in particolare dovrebbe rappresentare quasi la metà della nuova capacità globale di energia rinnovabile nel periodo 2022-2027.

Fotovoltaico ed eolico sempre più competitivi

Nella maggior parte dei paesi fotovoltaico ed eolico onshore rappresentano già oggi le opzioni più economiche per la produzione di energia elettrica. La capacità del fotovoltaico a livello globale è destinata quasi a triplicare nel periodo 2022-2027, superando il carbone e diventando la più grande fonte di capacità elettrica al mondo.

Il rapporto prevede anche un’accelerazione delle installazioni di pannelli solari sui tetti delle abitazioni e delle attività commerciali.

Per l’eolico si prevede nello stesso periodo che la capacità raddoppi, con i progetti offshore che rappresentano un quinto della crescita. Insieme, l’eolico e il solare rappresenteranno oltre il 90% della capacità di energia rinnovabile aggiunta nei prossimi cinque anni.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia