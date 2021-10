CTS Key Energy e GBC organizzano un seminario dedicato all’esposizione di progetti internazionali innovativi basati sulla sostenibilità e la digitalizzazione, che contribuiscono a supportare lo sviluppo sostenibile della filiera dell’edilizia. Il seminario, organizzato nell’ambito di Key Energy, si pone l’obiettivo di definire nella pratica quali sono le aree di impatto, i relativi obiettivi di riduzione e le modalità di misurarli per sostenere la transizione ecologica. Fra gli strumenti necessari la digitalizzazione del processo edilizio risulta essere imprescindibile.

La digitalizzazione permette, infatti, di integrare la complessità degli obiettivi di sostenibilità in tutto il processo dall’ideazione/concept alla decostruzione e per farlo si serve di piattaforme quali il BIM e di tecnologie di building automation che permettono di ottimizzare il progetto in termini di prestazioni e impatto, monitorando il reale funzionamento e migliorando le performance mediante algoritmi di intelligenza artificiale.

Consiglia questo evento ai tuoi amici

Commenta questo evento