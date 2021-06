Progetto BIPV meets hystory organizza lo Study Tour dedicato al fotovoltaico, all’architettura e al paesaggio presso la Fondazione Radicepura, un evento gratuito e aperto a liberi professionisti, pubbliche amministrazioni e tecnici del settore edile. Radicepura è un parco botanico che promuove l’insegnamento della natura come motore di sviluppo del mondo attraverso iniziative, eventi e suggestioni culturali per diffondere messaggi sostenibili e universali.

Partecipando allo Study Tour sarà possibile visitare l’edificio storico interamente restaurato che ospita la Sede della Fondazione “La Serra Solare” a cura dell’Architetto Giuseppe Scannella di Scannella Architects.

Sarà, inoltra, realizzata una vista presso il parco botanico Radicepura a cura di Chiara La Rosa di Fondazione Radicepura.

L’evento si propone con lo scopo di celebrare il giardino, non solo nella sua valenza estetico-culturale, ma anche per il suo ruolo di luogo ideale per fermare lo sguardo sulle bellezze, in questo caso, della Regione siciliana.

Programma dello Study Tour:

15:00 – 15:10 – Architettura solare e paesaggio

15:10 – 15:20 – Fondazione Radicepura: un parco botanico ai piedi dell’Etna (VISITE GUIDATE)

15:20 – 17:20 – Vista alla Fondazione Radicepura

15:20 – 17:20 – Visita alla Biennale del Giardino Mediterraneo «Giardini per il futuro: Sostenibilità e ruolo del giardino nel prossimo futuro»

