L’InspirON Sustainability Training Hackathon è l’evento di formazione online promosso da Protolabs che tratta il tema della sostenibilità applicata ai prodotti attraverso una serie di tavole rotonde, sessioni di domande e risposte e presentazioni di esperti internazionali.

L’importanza dello sviluppo sostenibile dei prodotti

L’evento offre una preziosa occasione di approfondimento relativo al tema dello sviluppo sostenibile dei prodotti; sviluppo dettato sia dalla richiesta proveniente dal legislatore che dai clienti. La necessità di una produzione che ponga un’attenzione maggiore alla sostenibilità e agli impatti provocati dai prodotti sull’ambiente risulta essere via via crescente.

A tale proposito le aziende devono dimostrare di essere preparate in vista di una legislazione futura sempre più stringente e volta a premiare le aziende più attente. Saranno proprio queste le attività che raccoglieranno i risparmi finanziari e i benefici sulla reputazione aziendale.

Ad oggi le competenze ingegneristiche nell’area della sostenibilità sono limitate a pochi, è quindi fondamentale che si faccia in modo di poterle condividere.

Il tema è ampio e coinvolge le plastiche riciclate, le bioplastiche e le efficienze di produzione quali esempi specifici di ciò in cui molte aziende sono già impegnate. Nonostante questo impegno è spesso carente l’approccio completo alla sostenibilità, raggiungibile attraverso l’analisi del ciclo di vita (LCA) che diventerà una necessità ovunque per poter rispondere alla domanda da parte dei consumatori e all’imminente legislazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile.

L’Ing. Nicola Baggio di FuturaSun per InspirON

L’Ing. Nicola Baggio, esperto di energie rinnovabili e sostenibilità, membro della filiale italiana del comitato tecnico IEC TC82, Direttore Tecnico di FuturaSun e CEO di OffgridSun, partecipa all’iniziativa di Protolabs in qualità di relatore per l’Italia.

“Ho aderito fin da subito all’iniziativa di Protolabs perché sono convinto che la sostenibilità sia un’urgenza: la formula particolarmente innovativa e i temi che verranno trattati, fanno di InspirON un evento che anticipa il modo in cui verranno concepiti e messi in produzione i prodotti nel prossimo futuro” commenta l’Ing. Baggio e prosegue “Racconterò la mia esperienza nel fotovoltaico in Europa e in Africa, confronterò le due differenti prospettive e spiegherò perché, a mio parere, il modello “pay as you go” non funziona. I progettisti di prodotto saranno sicuramente interessati ad approfondire i trend tecnologici in atto e a conoscere un esempio concreto di messa in produzione e commercializzazione di un kit per la ricarica e l’illuminazione alimentato da energia pulita e sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale.”

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia