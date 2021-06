La stazione di sollevamento Aqualift S 100/200 si presenta come un sistema completo, efficiente e compatto, installabile in appoggio mediante montaggio semplice e rapido e dotato di chiusura rapida per agevolare la manutenzione di tutte le parti rimovibili, come coperchi, pompe, sonde e blocco antiriflusso.

Aqualift S 100/200: la soluzione compatta per il drenaggio delle acque

E’ disponibile con due diversi serbatoi, caratterizzati da ingombro ridotto e capaci di attraversare le comuni porte di 80 cm di larghezza, dotati di capacità di 100 o 200 litri per adeguarsi alla quantità di acque di scarico necessaria. Aqualift S 100/200 fa della compattezza il suo punto di forza; infatti, può essere facilmente trasportata in locali di piccole dimensioni anche una volta terminati i lavori di costruzione o di ristrutturazione. Inoltre, la versione Aqualift S 100 può essere installata in pozzetti di cemento preesistenti di 80 x 80 cm.

La stazione di sollevamento può essere installata sia nell’ambito dell’edilizia residenziale classica che in contesti commerciali.

Massima versatilità con Aqualift S 100/200

Aqualift S 100/200 può essere equipaggiata con una o due potenti pompe, caratterizzate da sistema di fissaggio sospeso per un funzionamento silenzioso, garantendo un drenaggio efficiente all’interno degli edifici. È possibile scegliere tra il modello con pompa da 650 Watt o con potente variante da 1.250 Watt e, a seconda delle esigenze, sono disponibili soluzioni con interruttore KESSEL Tronic e sistema di allarme integrato e rilevamento pneumatico del livello o, in alternativa, con controllo a galleggiante.

Il sistema Mono a una pompa può essere convertito in qualsiasi momento in un sistema Duo a due pompe, o anche in un sistema con un diverso tipo di pompa.

La versione Duo è ideale per applicazioni in cui il drenaggio non deve essere interrotto, in particolar modo per il drenaggio dei separatori di grassi nel settore commerciale.

In questo caso, i tubi di entrata laterali, integrati nel sistema, possono essere utilizzati simultaneamente come soluzione per il campionamento conforme agli standard, rendendo così superfluo un pozzetto di prelievo separato.

