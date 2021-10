Si tratta di un sistema modulare efficiente, caratterizzato da un design compatto che permette di smontare singoli componenti di piccole dimensioni agevolando il traporto e l’assemblaggio in spazi ridotti.

Caratteristiche di EasyClean Modular

Come tutti i separatori della famiglia EasyClean anche EasyClean Modular gode di elevate prestazioni tecniche e facilità di installazione e di pulizia, rispondendo al meglio alle esigenze di smaltimento di olii e grassi delle cucine di mense e ristoranti.

EasyClean Modular combina i vantaggi della gamma di separatori di grassi EasyClean Free con la massima maneggevolezza e manovrabilità, garantendo un assemblaggio rapido e intuitivo, anche in spazi limitati con accessi stretti, che garantisce resistenza ed ermeticità a tutto l’impianto. Inoltre, attraverso un sistema con resistenze, evita il rassodamento dei grassi scartati.

EasyClean Modular è disponibile con due opzioni di smaltimento:

variante standard,

versione Direct, con collegamento di smaltimento diretto.

I vantaggi del polietilene

I separatori di grassi EasyClean sono realizzati in materiale plastico e rappresentano un’alternativa vantaggiosa alle soluzioni in metallo. Anche a distanza di anni, infatti, non necessitano di alcuna manutenzione grazie alla resistenza del polietilene vergine non riciclato agli acidi grassi.

Oltre a quanto già previsto dalla normativa di legge, KESSEL offre la garanzia di 20 anni su tenuta e sicurezza statica di contenitori e rialzi.

