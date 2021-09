EasyClean è il separatore di grassi ad elevate prestazioni caratterizzato da facile installazione ed efficienza energetica ai massimi livelli. Nello specifico KESSEL ha fornito EasyClean Free Mix, la soluzione ideale per far fronte alle esigenze delle moderne cucine dei ristoranti.

L’architettura dell’hotel

Frutto del lavoro dei progettisti Manuel Gschnell e Stefano Longo, l’Hotel si inserisce armoniosamente nel paesaggio circostante ispirandosi alla conformazione dello stesso per le linee architettoniche e snodandosi lungo il corso della Val di Nova. Il piano terra ospita la zona ristorante, il bar e la terrazza con vista su Merano. Nello specifico si sviluppa seguendo l’andamento del terreno in pendenza e delineando una serie di aree terrazzate con vista libera sulla valle nelle quali hanno luogo le diverse attività.

Il contributo di KESSEL

KESSEL ha fornito per questo progetto il separatore di grassi EasyClean Free Mix con lo scopo di garantire igiene ed efficienza all’interno delle cucine. Si tratta di un prodotto dalle alte prestazioni, estremamente facile da installare e da manutenere e caratterizzato da un’elevata efficienza energetica. EasyClean Free Mix è sviluppato per rispondere alle esigenze delle moderne cucine di ristoranti. Trattiene i grassi provenienti dalle cucine e salvaguarda l’ambiente e i condotti di scarico degli edifici in cui è installato.

Caratteristiche di EasyClean Free Mix

Il separatore di grassi EasyClean Free Mix, realizzato in polietilene vergine non riciclato, è costituito da un serbatoio estremamente robusto e compatto immune alla corrosione al 100%.

Dotato di sistema Shredder-Mix garantisce l’aspirazione completa e lo sminuzzamento dei residui che si depositano sul fondo per mezzo di una pompa, massimizzando la pulizia interna del serbatoio. Un sistema con getti d’acqua dall’alto, invece, agisce sgretolando lo strato di grasso, mentre ugelli a spruzzo operano la pulizia delle pareti interne. A ciclo completato, il volume dei fanghi residui viene così ridotto a soli tre litri.

A completare il tutto la presenza di una centralina con display LCD, che offre la possibilità di scegliere tra 6 differenti lingue, e l’interruttore on/off di sicurezza per l’alimentazione elettrica.

