I separatori di grassi EasyClean di KESSEL si distinguono per le elevate prestazioni tecniche e dall’esclusivo sistema con resistenze che evita il rassodamento dei grassi scartati, permettendo di rispondere alle esigenze delle diverse cucine di mense e ristoranti.

Grazie alla tecnologia totalmente integrata nel serbatoio, questa soluzione risulta essere estremamente compatta e può essere applicata anche direttamente sulla parete registrando un risparmio in termini di spazio; inoltre, grazie al design con forme arcuate il trasporto anche attraverso trombe delle scale e porte strette è reso più agevole.

Potere depurante ottimizzato con i separatori di grassi KESSEL

Il separatore di grassi EasyClean ottimizza il potere depurante grazie alle basi inclinate che permettono allo sporco, che si stacca dalle pareti durante la depurazione, di depositarsi sul fondo attraverso il sistema Shredder-Mix. A questo punto il residuo depositatosi può essere asportato completamente con la pompa e il volume dei fanghi viene ridotto a tre litri. Accorgimenti che permettono di ridurre anche il consumo di acqua del 32% e il tempo di smaltimento del 40%. Il controllo in qualsiasi momento del corretto funzionamento di questa soluzione è agevolato dalla presenza di coperchi inclinati per facilitare l’ispezione e la verifica immediata dello stato di pulizia degli ugelli di depurazione. Anche l’oblò con scala centimetrica, disponibile come accessorio, aiuta l’utente nel controllo e a individuare immediatamente lo spessore dello strato di grasso.

EasyClean: soluzioni certificate per ogni esigenza

La gamma di separatori di grassi EasyClean è composta da diversi modelli che integrano, a quello base, numerosi accessori quali:

smaltimento diretto,

sistema trituratore-miscelatore,

dispositivo di smaltimento/spurgo automatico o manuale.

Inoltre, tutte le soluzioni soddisfano le prescrizioni di legge per le diverse situazioni di installazione e sono a norma EN 1825 e DIN 4040-100 per l’installazione libera negli edifici. La gamma di separatori di grassi comprende anche la famiglia Euro, a norma EN 1825 e DIN 4040-100, per l’installazione interrata fuori dagli edifici.

