Scoprire le tecnologie della casa da vEnergy Center

RUBNER HAUS APRE IL NUOVO ENERGY CENTER

Punto di riferimento dell’innovazione tecnologica dedicato al mondo dell’impiantistica, offrirà ai clienti la possibilità di esplorare e sperimentare dal vivo le soluzioni tecniche e domotiche più all’avanguardia e di design

Alta tecnologia, design e sostenibilità: sono questi i protagonisti di Energy Center, il nuovo percorso immersivo dedicato all’impiantistica sviluppato da Rubner Haus all’interno di Boutique, lo spazio espositivo di circa 600mq ricco di spunti sensoriali e di una materioteca in cui il visitatore può immergersi nella scelta di materiali e finiture per la propria casa.

“L’Energy Center – spiega Andrea Rampazzo, responsabile dell’Energy Center di Rubner Haus – rappresenta l’evoluzione tecnologica di Boutique con il compito di proiettare il visitatore nella casa del futuro e di fargli toccare con mano la miriade di funzioni e di infinite possibilità che la tecnologia è in grado di governare per andare incontro alle caratteristiche di ciascun individuo o nucleo familiare e rendere il suo spazio di vita unico.”

Innovazione spinta, un design che si fonde con gli ambienti senza mai essere invasivo ma regalando invece un mood contemporaneo, rispetto per il pianeta inteso non solo come risparmio energetico, ma anche come sostenibilità dei materiali, sono le caratteristiche principali che guidano la scelta di soluzioni proposte all’interno del nuovo Energy Center di Rubner Haus. Pensato per corner, dedicati ciascuno a un partner selezionato – da Tesla a Viessmann, Zehnder, BTicino, Elco, Gruppo Galletti, Daikin – il nuovo Energy Center, grazie al supporto di tecnici esperti, accompagna il visitatore alla scoperta di soluzioni all’avanguardia ed esteticamente avanzate in ambito automazione, domotica, illuminazione, climatizzazione, videosorveglianza e antintrusione.

“Termostati intelligenti che imparano da soli le nostre abitudini quotidiane, pannelli solari che assomigliano a tegole, frigoriferi che ordinano al supermercato i prodotti che al loro interno stanno per finire: dalla domotica al riscaldamento – continua Rampazzo – la tecnologia è sempre più protagonista nelle nostre case e quanto più è avanzata, tanto più tende a mimetizzarsi nell’ambiente. A ciò corrisponde, dall’altra parte, una sofisticazione anche del cliente che sempre più richiede soluzioni performanti non solo dal punto di vista estetico e funzionale, ma anche sul fronte dell’efficienza energetica, della salubrità dell’aria e della sostenibilità.”

Tra le principali richieste dei clienti, sull’onda dell’emergenza pandemica, i sistemi di sanificazione degli spazi interni dove leader di mercato è Jonix, società che ha sviluppato un sistema evoluto di ionizzazione dell’aria con tecnologia a plasma freddo, nota per la sua capacità di combattere virus, batteri e agenti patogeni, e unica soluzione che ha ottenuto una validazione scientifica contro Covid19.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici