Il progetto, realizzato dall’architetto Danilo Silvestrin, prende ispirazione dall’architettura rigorosa delle ville palladiane, dominate da proporzioni matematiche simili e spazi outdoor essenziali le cui dimensioni si ripropongono negli ambienti interni, e dall’architettura di Tadao Ando, enfatizzando il potere della geometria e della luce per restituire un’essenzialità compositiva e formale sobria incentrata sulla simmetria. “Ho conosciuto per la prima volta Rubner attraverso la rivista di architettura Detail. Poi, trascorrendo spesso dei periodi nell’Alpe di Siusi, ho deciso di visitare la vicina sede di Chienes e sono rimasto colpito dall’organizzazione, l’efficienza, la qualità dei materiali e dei processi produttivi. Non ho potuto fare meno di proporre al mio cliente di costruire con loro.” afferma l’Arch. Danilo Silvestrin. Il progetto della casa ecologica che si ispira a Palladio

La luce diviene parte integrante dell’architettura in legno attraversando le finestre che si allargano e si aprono come occhi sull’esterno, collegando gli spazi interni con la natura circostante. Nel corpo centrale della casa in legno è stato posto il soggiorno, arricchito da un prezioso caminetto e da arredi semplici, che si ripropone sulla veranda esterna, davanti all’ambiente centrale, per permettere a chi abita la casa di godere del paesaggio e della frescura nei giorni d’estate. Nelle ali laterali sono collocati gli spazi della cucina, con la sua grande sala da pranzo, del bagno, della lavanderia, delle camere ripostiglio e dei locali tecnici.

Il piano superiore è raggiungibile per mezzo di una scala in rovere di legno, dallo stesso stile essenziale. Qui è ricavata la zona notte con le camere da letto e uno studio comunicante con una di esse. Da qui si può accedere anche alle terrazze da cui è possibile godere di una vista panoramica mozzafiato.

