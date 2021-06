La massima efficienza con la tenda parasole VMZ Solar

Grazie alla dotazione di un sensore integrato, collegabile a un pannello fotovoltaico e a un sistema elettronico, la tenda parasole VMZ Solar può rilevare l’intensità delle radiazioni solari e azionarsi automaticamente, assicurando il massimo livello di comfort all’interno dell’abitazione.

Funzionamento della tenda parasole

Il sensore integrato nel sistema di ombreggiamento attiva lo srotolamento della tenda quando rileva la presenza di forte luminosità, proteggendo il vano dal surriscaldamento, mentre in caso di cielo coperto aziona la tenda che si arrotola per permettere il massimo apporto di luce naturale all’interno della casa. Grazie al posizionamento esterno della tenda parasole VMZ Solar è possibile gestire in maniera efficiente la presenza di calore all’interno della casa e limitare l’utilizzo dei sistemi di climatizzazione.

Il posizionamento all’esterno del serramento impedisce ai raggi solari di raggiungere il vetro, assicurando una protezione dal surriscaldamento fino a 8 volte più efficace rispetto alle classiche tende interne; inoltre, trattiene buona parte delle radiazioni UV, salvaguardando la qualità degli arredi e dei tessili all’interno delle stanze.

L’efficacia di VMZ Solar non si limita ai soli mesi estivi; infatti, la tenda è utile per evitare la dispersione del calore durante i momenti più freddi della giornata nei mesi invernali, migliorando il coefficiente di trasmittanza termica dell’abitazione fino al 16%.

Gestione in tre modalità

VMZ Solar può essere gestita in tre modalità:

automatica, con srotolamento ed arrotolamento della tenda a seconda del grado di insolazione,

semiautomatica, con srotolamento automatico e arrotolamento per mezzo di radiocomando,

manuale, mediante radiocomando incluso nel kit.

L’alimentazione è fornita da un pacchetto di batterie 12VDC incorporate nel cassonetto, che vengono automaticamente ricaricate grazie al pannello solare integrato.

Caratteristiche di VMZ Solar

Il sistema di ombreggiamento VMZ Solar è realizzato in vetroresina rivestito in PVC, caratterizzato da una speciale traforatura che permette simultaneamente l’ombreggiamento della stanza e la visibilità verso l’esterno, ma non viceversa per offrire la massima privacy, e garantisce una diffusione uniforme e priva di riflessi della luce naturale.

L’estetica pulita della tenda si adatta a qualsiasi contesto, ma non è tutto. VMZ Solar è disponibile in diverse tipologie di tessuto, colori e gradi di trasparenza offrendo la risposta ideale a qualsiasi tipo di necessità.

Anche il cassonetto e i profili sono disponibili in 4 cromie e, su richiesta, è possibile personalizzarli in qualsiasi nuance della gamma RAL.

