Grazie all’utilizzo di questi sistemi è stato possibile ridimensionare i costi di illuminazione, climatizzazione e riscaldamento, responsabili di una consistente fetta di spesa nell’ambito della grande distribuzione organizzata. Secondo gli esperti, infatti, i consumi energetici del settore rappresentano il 4% di quelli totali a livello nazionale.

Tra i settori che possono, e devono, fare la differenza a livello di efficientamento energetico spicca senza dubbio quello della GDO. L’obiettivo di questo settore, però, non è solo ridurre i costi, ma anche riuscire a mantenere elevati i livelli di comfort e di qualità dell’aria per garantire ambienti salubri, sicuri, efficienti ed accoglienti.

Il caso dell’efficientamento dei punti vendita BRICOMAN

Alcuni punti vendita BRICOMAN situati in Italia sono stati sottoposti a importanti interventi di efficientamento energetico utilizzando la tecnologia di TREND. Nello specifico, in ogni sede è stato installato un sistema intelligente di Building Energy Management System (BEMS) che ha permesso di effettuare l’analisi dei consumi, il monitoraggio energetico, la tele-gestione e il controllo in remoto di tutte le apparecchiature collegate, generando un risparmio energetico medio annuo del 35%.

Questa tecnologia è caratterizzata da un’estrema adattabilità e permette di ottimizzare tutti i parametri grazie alla capacità di auto-apprendimento che gli permette di imparare e di modificarsi adattandosi a ogni condizione. Il risultato? Assoluta sincronizzazione degli impianti e massima ottimizzazione dei consumi.

L’importanza del controllo della qualità dell’aria

Per assicurare ambienti confortevoli, la gestione ha interessato anche il controllo di parametri quali la temperatura, l’umidità e i livelli di CO2 nell’aria mediante controllori TREND, serie IQTM4E, caratterizzati da ingombro ridotto, flessibilità e scalabilità.

Il controllo della qualità dell’aria garantisce sicurezza e salubrità degli ambienti ed è fondamentale in questo particolare periodo segnato da una crisi pandemica che ha portato alla luce la necessità e l’importanza di vivere spazi in cui la qualità dell’aria sia sempre controllata e ricambiata.

Il caso specifico di Segrate

Il progetto di efficientamento ha permesso di ottenere un risparmio energetico medio del 35%; a Segrate, ad esempio, l’edificio oggetto dell’intervento ha registrato un calo di 117.647 kWh in soli 4 mesi rispetto all’anno precedente. Si parla di un risparmio di 20mila euro.

L’investimento tecnologico iniziale, di circa 13mila euro per l’acquisto, l’installazione e la programmazione del sistema, è stato ripagato molto rapidamente. Inoltre, questi sistemi godono di incentivi e agevolazioni fiscali legati al settore Industria 4.0 e all’iper-ammortamento (pari al 37% circa del valore di acquisto).

