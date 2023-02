La transizione energetica è in atto nel nostro Paese e in tutta Europa: entro il 2030 ci sono ambiziosi obiettivi da raggiungere considerando che il 72% dell’energia elettrica dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili. La strada è quella giusta considerando che a livello internazionale le fonti green stanno crescendo a un ritmo senza precedenti e, secondo le previsioni dell’IEA, la loro capacità potrebbe raddoppiare entro il 2027. Anche in Italia si registrano valori positivi considerando che la potenza installata nel 2022 ha registrato 1.989 MW, +146% rispetto al 2021 (dati Anie Rinnovabili).

Per fare il punto sulle innovazioni e le tecnologie del settore, condividere buone pratiche e casi di successo, riferimenti tecnici e scientifici, connettere tutti gli attori coinvolti in questa transizione, nasce un nuovo appuntamento fieristico nazionale: K.EY – The Energy Transition Expo che sarà dal 22 al 24 marzo 2023 a Rimini. Nata dall’esperienza di Key Energy, questa fiera debutterà per la prima volta come manifestazione completamente autonoma, e si presenterà con nuovo format, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento a livello internazionale.

I temi principali di K.EY 2023

Il percorso espositivo di K.EY sarà costruito su sei aree principali, ben definite ma tra loro connesse e distribuite nei 12 padiglioni, toccando tutti pillar tematici e merceologici relativi all’energia e utili ad accelerare il processo di transizione energetica già in atto.

Il primo dei sei settori è Sec – Solar Exibition & Conference, area dedicata al fotovoltaico, storage e solare esplorati mediante ForumTech by Italia Solare.

Spazio poi per tecnologie e servizi per la realizzazione e gestione di impianti di produzione da energia eolica onshore e offshore, esposti nell’area Wem – Wind Expo for Med.

L’idrogeno, tra tecnologie, progetti, produzione e stoccaggio sarà protagonista del settore Hye – Hydrogen Expo.

Presso l’area Effi – Energy Efficiency Expo saranno in mostra soluzioni per ottimizzare i consumi e ridurre il carbon footprint di industrie ed edifici.

Non poteva mancare un’area dedicata alla mobilità elettrica e sostenibile: presso Eme – E-Mobility Expo si parlerà di tutto ciò che ne concerne, dalle infrastrutture di ricarica ai servizi di intereconnessione.

Infine, il sesto settore, Sustainable City, metterà il focus sulla trasformazione delle città e sulla loro evoluzione in chiave smart.

Dalle startup alle associazioni, un’agenda ricca di eventi

A questi sei settori espositivi si aggiunge l’Innovation Start up Area, un luogo dove troveranno spazio le giovani realtà e in cui imprese e startup potranno condividere idee e progetti innovativi.

Spazio anche al Sustainable Building District, area tematica realizzata in collaborazione con Green Building Council Italia e dedicata all’edilizia sostenibile ed efficiente.

K.EY prevede tre giornate ricche di dibattiti, workshop, momenti di approfondimento. Il Comitato Tecnico Scientifico della fiera, presieduto dal professor Gianni Silvestrini, sarà formato da Istituzioni, Associazioni industriali di categoria, Associazioni tecnico-scientifiche, Enti e Fondazioni.

In concomitanza con K.EY la fiera di Rimini ospiterà la prima edizione di DPE The European Exhibition of Electrical power System, la manifestazione europea dedicata al settore della generazione, distribuzione,

sicurezza ed automazione elettrica, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l’Associazione Generazione Distribuita.

