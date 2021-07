Master in Energia e Sostenibilità

L’Università di Genova, Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti, promuove il master universitario di II livello in Energia e Sostenibilità, in collaborazione con il CIELI, il Centro Italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture, il Dipartimento di Giurisprudenza e con la partnership di importanti aziende facenti capo a Confindustria Genova: Autogas Nord, Axpo, Duferco Energia, Erg, Iren e Rina Consulting.

Il Master intende formare professionisti nella gestione efficiente delle energie rinnovabili, con specializzazione specifica nell’analisi, monitoraggio e ottimizzazione dei sistemi energetici

nelle industrie, imprese e pubblica amministrazione.

Il Corso risponde alla crescente domanda di Figure Professionali specializzate come Energy Analist, in grado di gestire in modo efficace e “carbon free oriented” l’energia, individuare nuove

opportunità di business e analizzare gli scenari, considerando le attuali normative.

Sono 3 le principali aree del piano formativo e interessano l’economia delle fonti di energia (considerando i mercati energetici, le politiche ambientali e le innovazioni nei mercati dell’energia); gli aspetti giuridici legati al diritto dell’ambiente e dell’energia e il quadro regolatorio in Italia e in Europa, anche alla luce del Green Deal; gli aspetti tecnologici ed ingegneristici della conversione sostenibile dell’energia alle rinnovabili e la transizione verso l’efficienza energetica.

Le competenze multidisciplinari richieste per questa sfida includono le energie rinnovabili, le tecniche di efficientamento energetico, l’economia dei mercati dell’energia, il diritto in ambito energetico, la sostenibilità e le conoscenze degli ecosistemi.

Il Master è destinato a laureati in Ingegneria o in Economia e in Giurisprudenza purché i candidati abbiano un’esperienza quinquennale nel settore energia. Prevede 1500 ore di cui 350 ore di attività formative d’aula e testimonianze aziendali, 600 di studio individuale e verifiche di apprendimento, 550 di stage, project work e stesura della tesi finale.

Calendario:

Le inscrizioni, sulla piattaforma UniGe, sono aperte, la scadenza del domande on line è il 10 settembre. Le prove di selezione si terranno dal 13 al 18 settembre 2021. Le lezioni frontali si svolgeranno da ottobre 2021 a ottobre 2022. I costo del Master di alto profilo è di 1800 euro.

