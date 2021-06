Tutela dell’ambiente in Costituzione. Il sì del Senato

Un passo avanti storico. Così il WWF commenta l’approvazione in prima lettura al Senato – con 224 sì, nessun contrario e 23 astenuti – dell’inserimento in Costituzione (modifica degli articoli 9 e 41) della tutela dell’ambiente, biodiversità ed ecosistemi e degli animali, anche nell’interesse delle future generazioni. Ora il testo passa alla Camera e, visto che è un DDL costituzionale, dovrà poi essere approvato nuovamente in seconda lettura a Senato e Camera.

“Il Senato – si legge in una nota del WWF, che ha partecipato ai lavori in Commissione Affari Costituzionali del Senato – ha dato prova di maturità riuscendo a comprendere come questi valori siano ormai parte integrante della nostra società e non possano più essere ritenuti secondari, come confermato dalle vigenti norme europee e dalla costante giurisprudenza.

Il ddl 83 inoltre modifica l’articolo 41 della Costituzione, prevedendo che l’attività economica non si possa svolgere in modo da creare danno alla salute e all’ambiente e che la legge definirà i programmi e i controlli opportuni perché le iniziative economiche pubbliche e private possano essere indirizzate e coordinate a fini ambientali.

