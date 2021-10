Berner Campus è la sede formativa polifunzionale dedicata a tutti i venditori di Berner Italia con sede a Verona, realizzata a fianco degli uffici aziendali su una superficie di 600 mq dislocati su due piani dove sono presenti spazi funzionali per ottimizzare la formazione:

sala prove insonorizzata per testare i prodotti tecnici

parete con ricostruzioni delle principali applicazioni lavorative dei clienti

area dedicata ai test di pulizia professionale

spazi multimediali per un apprendimento interattivo

Questa sede rappresenta la chiara risposta del Gruppo alle sempre maggiori richieste di formazione specializzata, resa ancora più completa dal lancio di una piattaforma di formazione e sviluppo che accoglie il progetto di e-learning “Group Campus”. Grazie a questo progetto oltre 8.200 dipendenti europei possono aggiornare o approfondire le loro conoscenze e competenze in modo flessibile e in qualsiasi momento.

L’offerta digitale e l’apertura del Campus testimoniano la grande importanza attribuita dal Gruppo Berner alla formazione e al perfezionamento dei propri collaboratori, arricchendo le già presenti accademie di esperti e i centri di formazione di proprietà dell’azienda presso le filiali operative in tutta Europa.

Christian Greiner, responsabile del Digital Learning & Development International alla BERNER: “Poiché la tendenza verso il lavoro smart sta aumentando sempre di più, il nuovo Campus digitale del gruppo è il prossimo passo logico per noi. Non importa se sei un impiegato o un rappresentante di vendita, un apprendista o un manager: grazie a questa moderna piattaforma di e-learning, tutti hanno la possibilità di ricevere una formazione mirata, indipendentemente dal tempo e dal luogo”.

La piattaforma eLearning per i collaboratori italiani è disponibile da inizio ottobre e nei prossimi mesi verrà lanciata in tutte le sedi europee. “L’offerta rafforza l’apprendimento guidato da chi impara dal discente, perché ogni utente ha la possibilità di completare le unità del corso al proprio ritmo personale”, sottolinea Nicola Argenziano, Direttore Risorse Umane di Berner Italia. “La completa flessibilità di modi e tempi e da qualsiasi device che il nuovo Group Campus apre all’apprendimento è particolarmente pratica per il nostro team impegnato nella vendita diretta, dato che i colleghi lavorano in movimento e i loro orari dipendono naturalmente dai loro clienti”.

