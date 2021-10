La protezione passiva è l’insieme delle misure adottate all’interno di un edificio che ostacolano il propagarsi dell’incendio al fine di prevenire il collasso delle costruzioni per una durata prefissata. Queste misure si traducono, per esempio, nell’utilizzo di prodotti incombustibili o poco combustibili, di compartimentazioni resistenti al fuoco o di materiali posti a protezione di elementi strutturali, come i collari antincendio.

Protezione passiva al fuoco: attenzione agli attraversamenti

Generalmente, quando si parla di prevenzione incendi, la prima cosa alla quale si tende a fare riferimento è la protezione delle compartimentazione, sia essa verticale oppure orizzontale. Le compartimentazioni, infatti, permettono di limitare la propagazione dell’incendio e di confinarlo in ambienti appositamente progettati.

Bisogna, però, considerare nel progetto di protezione passiva al fuoco, la presenza di elementi di discontinuità, quali impianti elettrici o idraulici, che devono essere trattati con appositi interventi per evitare il propagarsi dell’incendio. Nello specifico la norma EN 1366-3 definisce “attraversamento” una “apertura in un elemento di separazione per il passaggio di uno o più servizi”, dove per servizio si intende un “sistema quale: un cavo, un corrugato, una tubazione (con o senza isolamento) o impianti elettrici”.

Collari antincendio AF Systems

Per garantire la protezione degli attraversamenti AF Systems propone i collari antincendio, studiati e realizzati per garantire la massima protezione passiva al fuoco.

I collari antincendio permettono di proteggere gli attraversamenti di tubazioni combustibili e di garantire l’ermeticità in caso di incendio. Si tratta, quindi, di prodotti tagliafuoco utilizzati in tutti i settori compartimentati che prevedono il passaggio di tubi in plastica combustibili, sia a parete che a solaio, quali scarichi igienico-sanitari, pluviali, esalatori, tubazioni metalliche coibentate, multistrato, corrugati, tubazioni plastiche anche in fasci e/o contenenti cavi elettrici.

AF Systems propone collari antincendio in grado di rispondere a ogni specifica esigenza. La scelta di questa soluzione dipende, infatti, dallo specifico ambiente di installazione e dai requisiti dell’applicazione.

Collari antincendio AF Collar e AF Multicollar

AF Collar e AF Multicollar sono collari antifuoco certificati secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura fino a EI 240 di attraversamenti di impianti meccanici ed elettrici a parete e solaio.

Grazie alla dotazione di una striscia intumescente ad elevato potere espansivo permettono di mettere in sicurezza anche elementi di elevata dimensione; a differenza di AF Collar il collare antifuoco AF Multicollar può essere tagliato a misura direttamente in cantiere, dimostrando di essere la soluzione ideale nei casi in cui manca un’informazione completa sulle condizioni esatte di impiego.

Collare antifuoco AF Collar C

AF Collar C è il collare antifuoco per applicazioni speciali, utilizzato per attraversamenti di impianti meccanici, certificato secondo la norma EN 1366-3 per la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di tubi combustibili che presentano curve e/o diramazioni in adiacenza a pareti/solai.

Grazie alla forma a “C” permette di assecondare il profilo curvo della tubazione, rendendo superflua la realizzazione di protezioni scatolari in lastre a base gesso o silicati.

