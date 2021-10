Ognuno di noi, investendo nel solare, desidera il miglior risultato possibile: godere appieno dell’energia gratuita del sole, massimizzare il ritorno dell’investimento, ma anche preservare la bellezza dell’edificio, soprattutto se ha un deciso carattere storico o se appartiene all’inestimabile patrimonio architettonico del Belpaese.

Moduli fotovoltaici BISOL Spectrum

BISOL Group ha sviluppato il modulo fotovoltaico con vetro colorato BISOL Spectrum, disponibile anche nella più avanzata versione con celle half-cut, tecnologia che ha portato ad un drastico aumento della potenza. Per adattarsi alla maggior parte dei tetti italiani, BISOL ha scelto un meraviglioso vetro di colore rosso intenso con cornice abbinata e ha chiamato il modulo BISOL Spectrum “Deep Red”.

La parte migliore è, cosa tra l’altro piuttosto insolita, che il modulo si integra perfettamente con la colorazione del tetto ed allo stesso tempo offre prestazioni molto elevate: una ammirevole potenza di 320 W.

Oltre alla versione rossa “Deep Red” del modulo, sono disponibili altri tre colori:

Verde “Forest Green” da 300 W;

Arancione “Terracotta Orange” da 280 W;

Bianco “Alabaster White” da 220 W.

Consiglio professionale

Se l’abbinamento estetico del modulo non è la caratteristica più importante per le vostre esigenze, potete scegliete un altro tipo di modulo. Uno dei moduli BISOL più venduti, il famoso BISOL Duplex, disponibile in due formati, è sempre un’ottima scelta.

Il modulo a 120 celle offre potenze fino a 380 W, mentre il modulo a 144 celle può arrivare fino a 455 W. Entrambi i moduli sono disponibili con finitura silver-white, black-white oppure full black.

La scelta maggiormente consigliata è sicuramente l’innovativo BISOL Supreme™ con potenze fino a 365 W: è l’unico modulo al mondo ad offrire il 100% di garanzia sulla potenza di uscita per 25 anni. Assolutamente perfetto!

