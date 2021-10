SILK® Pro, il modulo monocristallino caratterizzato da 120 celle PERC multi busbar e proposto fino ad oggi nella versione All Black, è ora disponibile in tre versioni colorate appositamente studiate per le più esigenti soluzioni architettoniche.

Il modulo fotovoltaico SILK® Pro è costituito da due sezioni indipendenti per consentire ottime rese anche in caso di ombreggiamenti sulla superficie. Inoltre, gode di un coefficiente termico tale da riuscire ad ottenere elevate rese anche ad alte temperature di esercizio.

Le nuove colorazioni dei moduli fotovoltaici SILK® Pro

Pannelli SILK® Pro Silver

I pannelli SILK® Pro Silver sono caratterizzati da una lastra di vetro color grigio chiaro metallizzato, che garantisce la massima lucentezza, e dotati di cornice disponibile sia in versione alluminio che nera o, su richiesta, anche in altre colorazioni.

Queste soluzioni sono disponibili da 280 Wp fino a 295 Wp, nelle dimensioni standard 1038x1755x35 mm.

SILK® Pro Orange e SILK® Pro Red

I moduli SILK® Pro Orange e SILK® Pro Red sono particolarmente adatti all’edilizia conservativa, inserendosi senza problemi all’interno di interventi di ristrutturazione su coperture tradizionali, a coppi e tegole di laterizio, o negli interventi di affiancamento ad architetture storiche nei centri urbani, garantendo un’armonia complessiva.

Sono, inoltre, perfetti sia per tetti a falda che per composizioni su elementi di facciate in contesti innovativi, anche dal punto di vista delle luci e dei colori.

I moduli sono disponibili nella versione Orange da 240 Wp fino a 255 Wp e Red da 230 Wp fino a 245 Wp, nelle dimensioni standard 1038x1755x35 mm. Anche in questo caso la cornice può essere personalizzabile.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici