NIBE, azienda svedese leader del mercato Europeo nella produzione di pompe di calore per impianti di climatizzazione all’avanguardia basati sulle energie rinnovabili, promuove iniziative eco-sostenibili internazionali per salvaguardare l’ambiente. Il marchio svedese è rappresentato in Italia esclusivamente da Domusgaia srl (Ferrara).

La pompa di calore NIBE F2120

La pompa di calore NIBE F2120 è caratterizzata dalla nuova tecnologia EVI-INVERTER, in grado di lavorare con temperatura di mandata di 65°C con -25°C esterni e con indici di prestazione tra i più alti della sua categoria: rendimento stagionale SCOP maggiore di 5.0. Inoltre, non è soggetta alla dichiarazione FGAS, grazie al circuito frigorifero ermeticamente sigillato.

E’ estremamente facile da installare e caratterizzata da livelli di rumorosità tra i più bassi della sua categoria: 39 dB a 2 metri di distanza.

In grado di adattarsi automaticamente ai fabbisogni energetici dell’edificio, F2120 trova perfetta applicabilità a qualsiasi tipologia di installazione residenziale. Risulta ideale anche in un contesto condominiale con il montaggio di più macchine NIBE F2120 in cascata (disponibile per installazioni fino a 8 unità in cascata nelle taglie 8/12/16/20 kW).

In abbinamento ad un modulo interno NIBE VVM o sistema regolazione NIBE SMO, si possono monitorare e gestire al meglio i sistemi di climatizzazione, visualizzando tramite un display, di facile utilizzo, informazioni chiare sullo stato di funzionamento. Attraverso l’applicazione NIBE UPLINK e MYUPLINK si può controllare e gestire il sistema da remoto.

L’accesso al Superbonus 110%

NIBE F2120 risulta quindi essere un’ottima soluzione per la climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria.

È ideale come intervento di ristrutturazione in abbinamento a radiatori esistenti, prestandosi come intervento nella sostituzione di impianti di riscaldamento per accedere al Superbonus 110%.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici