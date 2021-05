All Easy Pro gode di un sistema di fissaggio brevettato, pratico e innovativo, basato su delle semplici clips che non richiedono l’utilizzo di attrezzi o complicate istruzioni.

Dimostra così di essere caratterizzato da versatilità, rapidità e semplicità di utilizzo.

Non è solo l’installazione a fare la differenza, anche la manutenzione è un gioco da ragazzi con All Easy Pro. La pulizia del ventilatore e della vaschetta di scarico condensa è facilitata dal design innovativo a 1 vite, che permette lo smontaggio in un solo minuto.

Ma non è tutto. Il filtro superiore è mantenuto in posizione da 6 connettori magnetici e può essere rimosso in modo semplice per effettuare la pulizia in qualsiasi momento.

Climatizzatore All Easy Pro: la soluzione per ogni esigenza

Il climatizzatore All Easy Pro può essere installato anche in situazioni con possibilità di spazio ridotte, garantendo comunque un raffreddamento ottimale.

Il prodotto ha, infatti, dimensioni estremamente compatte, ma è dotato di aperture per il transito dell’aria ottimizzate per garantire un maggiore spazio per l’ingresso e l’uscita.

Grazie alla sua silenziosità e alla funzione di regolazione lineare della velocità del ventilatore, All Easy Pro garantisce il massimo comfort in casa. Questa funzione permette di selezionare il regime di rotazione della ventola tra 100 valori di velocità, personalizzando il volume d’aria in base alle proprie esigenze.

Connessione Wi-Fi per il controllo del comfort

Il climatizzatore è collegabile alla rete Wi-Fi per accedere all’interfaccia di controllo remoto mediante chiavetta USB Midea Smart Kit e controllare in maniera ottimale il comfort utilizzando l’applicazione Midea Air o le tecnologie di voice control quali Echo Voice Command by Amazon Alexa, Google Home e Apple HomeKit.

Fuznione Intelligent Eye per il risparmio energetico

All Easy Pro è inclasse di efficienza energetica in raffreddamento A+++. La soglia minima di funzionamento in modalità riscaldamento è pari a una temperatura esterna di -20 °C e la funzione Intelligent Eye assicura il massimo risparmio energetico, attivandone la modalità sull’unità interna quando non viene rilevata presenza di occupanti nell’ambiente.

Il risultato? Una riduzione dei costi energetici fino al 25%.

