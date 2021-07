Le soluzioni di VMC Caleffi e l’accesso al Superbonus 110%

CALEFFI

L’impiego di soluzioni per la ventilazione meccanica controllata all’interno degli edifici porta con sé molteplici vantaggi, tra cui la riduzione della formazione di muffe e della proliferazione di batteri in corrispondenza dei ponti termici, grazie a un’ottimale estrazione del carico interno di umidità, e la garanzia, quindi, di un’aria più salubre con conseguenze positive sulla salute. Ma c’è di più; non sono solo ambientali i vantaggi generati dalla VMC, ma anche economici, grazie alla possibilità di sfruttare le agevolazioni del Superbonus 110%.

L'installazione di soluzioni di VMC apre l'accesso alle agevolazioni fiscali del Superbonus 110%, un vantaggio che si aggiunge ai molteplici benefici generati da questa soluzione. Lo sostiene ENEA e lo conferma anche Caleffi, fin dal lancio della gamma di prodotti VMC. Sebbene fino a poco tempo fa aleggiava nell'aria molta incertezza riguardo all'inclusione della VMC all'interno del Superbonus 110%, oggi possiamo essere rassicurati in merito. ENEA ha, infatti, pubblicato sulla pagina delle FAQ la risposta alla domanda numero 16 D elaborata a seguito di un confronto istruttorio con MiTE e CTI. In questo specifico caso viene fornita una linea guida in merito alla procedura da applicare per procedere alle detrazioni fiscali con installazioni di impianti VMC. Come accedere al Superbonus 110% con la VMC L'installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata deve avvenire contestualmente alla realizzazione di interventi trainanti, quali la coibentazione delle superfici opache, in base a quanto definito dal Decreto Rilancio. A tale proposito è necessario che il progettista, o il tecnico abilitato all'installazione, rediga un elaborato che attesti un sufficiente rinnovo dell'aria ambiente e un significativo risparmio energetico garantiti dall'impianto VMC installato. L'accesso alla detrazione fiscale è permesso anche se l'unità di ventilazione è integrata con un sistema di climatizzazione invernale a fluido termovettore ad aria, sempre previa redazione da parte del tecnico tecnico specializzato di un elaborato che attesti l'effettivo risparmio energetico dovuto al sistema di ventilazione meccanica controllata. In conclusione, i sistemi VMC Caleffi rientrano nel Superbonus 110%, come trainati, alle condizioni dettate da ENEA e certificate dal professionista che segue i lavori di ristrutturazione e/o rinnovo dell'abitazione.

