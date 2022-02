Si temevano conseguenze a causa della situazione bellica che sta interessando l’Ucraina da giovedì e, di fatto, sono arrivate. L’annuncio dello stato di pre-allarme relativamente alla fornitura di gas proveniente dalla Russia deriva dal fatto che l’infrastruttura che trasporta tale gas attraversa il territorio ucraino e che attualmente la possibilità di minacce alle forniture è sensibilmente maggiore rispetto a quanto previsto nelle analisi di rischio.

Si tratta, per ora, di una misura preventiva che non ha alcuna conseguenza sugli utenti finali. Lo stato di pre-allarme rappresenta, infatti, il primo di tre step: prevede il monitoraggio costante degli eventi e incentiva il riempimento dello stoccaggio anticipato rispetto alle procedure adottate in condizioni normali.

Le forniture, quindi, funzionano secondo le regole ordinarie del mercato; situazione confermata anche nella nota di SNAM, nella quale si legge che “la situazione delle forniture è al momento adeguata a coprire la domanda interna”, e da Gazprom, che ha assicurato ieri la continuità nella fornitura di gas russo per il transito in Europa attraverso il territorio ucraino.

Perché l’Italia è in stato di pre-allarme?

L’impatto che il conflitto russo-ucraino sta avendo sul nostro Paese è la conseguenza della forte dipendenza energetica dal gas russo, importato per una quantità che sia aggira attorno al 46%; quantità che rende in modo chiaro l’idea delle problematiche che potrebbero scaturire da un’ipotetica interruzione della fornitura.

Ma come siamo finiti in questa situazione? La mancanza di una strategia energetica forte, l’eccessiva lentezza nel processo di transizione energetica e l’imprudenza dei governi nel non aver diversificato in maniera adeguata fonti di energia e fornitori hanno reso l’Italia un bersaglio facilmente attaccabile dalla volatilità dei prezzi di mercato e dalla crisi geo-politica in atto.

Come annunciato nel corso dell’informativa, tenutasi venerdì mattina alla Camera dei Deputati, dal Presidente Draghi “In Italia, abbiamo ridotto la produzione di gas da 17 miliardi di metri cubi all’anno nel 2000 a circa 3 miliardi di metri cubi nel 2020, a fronte di un consumo nazionale che è rimasto costante tra i 70 e i 90 miliardi circa di metri cubi.”

L’Italia non è, quindi, pronta per potersi autosostenere dal punto di vista energetico e sono diverse le misure che il Governo sta pensando di mettere in atto per far fronte ai nuovi rincari:

incremento delle forniture alternative di gas . Si punta sul gas naturale liquefatto (GNL) importato da altre rotte; una misura che pone dei limiti in termini di capacità di utilizzo a causa del numero ridotto di rigassificatori in funzione in Italia.

. Si punta sul gas naturale liquefatto (GNL) importato da altre rotte; una misura che pone dei a causa del in funzione in Italia. aumento dei flussi dei gasdotti che attualmente non lavorano a pieno carico, quali il TAP o il TransMed;

che attualmente non lavorano a pieno carico, quali il TAP o il TransMed; riapertura delle centrali a carbone , misura che ha acceso forti polemiche da parte di Greenpeace e WWF Italia;

, misura che ha acceso forti polemiche da parte di Greenpeace e WWF Italia; interventi mirati al contenimento dei prezzi delle bollette con azioni sugli oneri di sistema e sull’Iva.

La misura più estrema nel caso lo stato di allarme dovesse progredire sarebbe quella di ridurre le forniture alle imprese, chiedendo loro di fare un ulteriore enorme sforzo (ricordiamo che non siamo ancora usciti dalla situazione di crisi causata dal Covid-19 che ha messo numerose attività in ginocchio e ha portato alla chiusura di molte di esse).

E le rinnovabili?

Su fronte rinnovabili intanto Elettricità Futura invoca un “via libera” alle autorizzazioni in sospeso per l’installazione di nuovi impianti rinnovabili che permetterebbero di produrre circa 60 GW di energia pulita, con un taglio di 15 miliardi di mc di gas naturale (nel 2020 l’Italia ha raggiunto una quota di gas naturale importato pari a 66,4 miliardi di mc).

Nel corso della conferenza stampa tenutasi venerdì, Agostino Re Rebaudengo, Presidente di Elettricità Futura, ha dichiarato: “Il settore elettrico è pronto a contribuire alla sicurezza energetica dell’Italia investendo 85 miliardi di euro e creando 80.000 nuovi posti di lavoro.”

