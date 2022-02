Il progetto vincitore per la riqualificazione della stazione centrale di Stoccolma, presentato da un team guidato da Foster + Partners, in collaborazione con Marge Arkitekter, che comprende LAND Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders e TAM Group, riunirà diverse modalità di trasporto in un unico hub integrato, dando priorità ai flussi pedonali e creando un nuovo quartiere urbano ad uso misto.

Un nuovo quartiere sostenibile intorno alla stazione

E’ molto soddisfatto Luke Fox, a capo dello studio Foster + Partners, che ha sottolineato che l’attenzione di tutto il mondo è sempre più concentrata su modi più sostenibili di vivere, lavorare e viaggiare, ed è vitale migliorare e riqualificare i nostri nodi di trasporto, collegando il tessuto urbano intorno ad essi.

Situata nel cuore della città, la stazione centrale di Stoccolma è il più grande hub di trasporto della Svezia. Aperta originariamente nel 1871, la storica stazione accoglie oggi più passeggeri di quelli per cui era stata originariamente progettata. Proprio per far fronte all’aumento del numero di treni che arrivano in città, il Comune ha deciso di investire nella riqualificazione dell’intero quartiere, cuore centrale di Stoccolma. In gran parte costruito sopra i binari esistenti, il nuovo quartiere punterà sul verde e ricollegherà le strade circostanti per creare un ambiente pubblico attivo e sicuro che unirà i lati est e ovest della città, migliorando i collegamenti dei passeggeri attraverso Stoccolma, senza impattare sullo storico skyline.

Centrale nel Masterplan è la realizzazione di una nuova piazza pubblica, che permetterà al quartiere di integrarsi nel tessuto urbano, offrendo nuove funzioni per i cittadini, una bellissima vista sul centro storico e con una forte attenzione e ciclisti e pedoni. I binari infatti si troveranno nell’area sotto superficie, per lasciare più spazio possibile al nuovo quartiere. Il tutto nel rispetto della storicità della stazione e dei valori culturali della città. Il progetto sarà realizzato con attenzione all’economia circolare e prevedendo l’uso di materiali riciclati e il più possibile naturali.

Angus Campbell, Senior Partner di Foster + Partners, ha commentato che si tratta di un’impresa storica: “Siamo incredibilmente onorati di essere stati incaricati di sviluppare questo progetto. Stoccolma è una città unica e crediamo che le nostre proposte possano creare connessioni significative tra la città e l’area della stazione centrale, creando al contempo spazi urbani verdi per l’incontro tra le persone, nonché un punto centrale per i viaggi sostenibili nel cuore di Stoccolma”.

