Intersolar nasce nel 1991 con il nome di “Solar ’91”, esposizione che si svolgeva presso il CongressCentrum Pforzheim e alla quale la prima volta parteciparono cinque aziende del comparto solare.

“Ancora studenti, io e i miei compagni di avventura abbiamo organizzato l’esposizione ‘Solar’91’. Già allora, eravamo motivati dalla vision di un futuro solare e di un approvvigionamento energetico più ecologico”, afferma Markus Elsässer, amministratore delegato di Solar Promotion GmbH.

Nel corso degli anni si è evoluta fino a divenire la più importante piattaforma di settore per l’industria solare, riunendo i leader di pensiero e gli innovatori che si occupano di energia solare, motivo per il quale si spostò dal CongressCentrum Pforzheim a Friburgo.

Intersolar si è evoluta passando dall’essere fiera di settore a piattaforma di innovazione per il nuovo mondo dell’energia, focalizzandosi su soluzioni integrate che rendono possibile un approvvigionamento completo di energia rinnovabile 24 ore su 24, tutto l’anno.

Lo ha dimostrato l’edizione del 2014 di Intersolar Europe che ha siglato una partnership con ees Europe, esponendo tecnologie, prodotti e innovazioni dai settori della generazione e dell’accumulo di energia rinnovabile sotto un unico tetto.

Successivamente ha preso forma la la piattaforma di innovazione The smarter E Europe, dedicata al nuovo mondo dell’energia, e nel 2018 The smarter E Europe ha unito per la prima volta quattro fiere per soluzioni energetiche rinnovabili e intelligenti:

Intersolar Europe,

ees Europe, salone dedicato alle batterie e ai sistemi di accumulo energetico,

Power2Drive Europe, fiera dedicata alle infrastrutture di ricarica e alla mobilità elettrica,

EM-Power Europe, fiera dedicata alla gestione dell’energia e alle soluzioni energetiche interconnesse.

L’esperienza acquisita nel settore delle energie rinnovabili ha reso Solar Promotion GmbH e FWTM degli organizzatori leader di fiere e conferenze. Inoltre, il prestigio acquisito dall’evento nel corso degli anni ha permesso di istituire dei premi per le idee commerciali più innovative del settore.

Stiamo parlando di:

The smarter E AWARD,

Intersolar AWARD,

ees AWARD.

Anche quest’anno Intersolar presenterà prodotti e modelli di business innovativi e offrirà ad espositori, visitatori e partecipanti alla conferenza una preziosa occasione per sperimentare concretamente e direttamente le possibilità del nuovo mondo energetico dettate dai prodotti e dalle soluzioni innovative lanciate sul mercato.

