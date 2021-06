Cerchi una casa ecologica e unica? La risposta è KAMPA!

KAMPA ha permesso di dare forma al progetto di un’abitazione curata nei minimi dettagli e atta a garantire un elevato confort abitativo dal punto di vista delle prestazioni termiche, sia invernali che estive, e del livello acustico.

La progettazione ha previsto dotazioni di alto pregio che hanno reso l’abitazione moderna e tecnologica, senza però tralasciare l’utilizzo di materiali naturali e tradizionali, come il legno, capaci di generare calore e intimità.

L’efficienza e la sostenibilità delle case KAMPA

Comune denominatore delle case KAMPA è l’elevato grado di isolamento che garantisce il più delle volte una produzione di energia maggiore rispetto a quella effettivamente consumata.

Come è possibile? Con il sistema costruttivo KAMPA basato sulla corretta progettazione degli spazi e dell’orientamento e sulla dotazione di impianti tecnologici che rendono la casa molto più efficiente di quanto richiesto nella normativa.

Tutte le parti della casa lavorano assieme per fornire temperature costanti, evitare le correnti d’aria e filtrare l’aria interna per ridurre la polvere e gli allergeni, garantendo prestazioni energetiche eccezionali, sostenibilità, risparmi economici e massimo del comfort.

La villa unifamiliare di Nave

La villa, attualmente in costruzione, è costituta da un corpo principale sviluppato su due piani, interamente rivestito in legno, e da un blocco secondario su un piano solo, in continua connessione con l’esterno grazie alla dotazione di grandi vetrate rivolte verso il patio. L’interno è dominato dalla presenza di un ampio open space nel quale primeggia una grande cucina ad isola disegnata su misura, corredata da un grande tavolo in legno grezzo e affiancata da un ampio salotto.

La camera padronale è accessibile attraverso una porta con due grandi pannelli, mentre da uno spazio per i giochi si giunge alle stanze dei figli. Elemento dominante della pavimentazione della casa sarà il legno di rovere piallato, seghettato a mano e bisellato con assito di grandi dimensioni. Una superficie dal tono caldo e naturale la cui scelta non è affatto casuale.

Gli stessi toni vengono, infatti, riproposti anche per i rivestimenti e gli arredi, mentre l’esterno grigio verde si sposa perfettamente con il rivestimento e i dettagli in legno di KAMPA.

Casa ecologica con le soluzioni KAMPA

Per la realizzazione della villa unifamiliare a Nave si è scelto di utilizzare il sistema di parete MultiTec, caratterizzato da una straordinaria qualità di isolante e realizzato esclusivamente con materiali ecologici.

Il sistema è dotato di facciata retro-ventilata e garantisce un’elevata qualità abitativa.

Per quanto riguarda la parte impiantistica sarà installata una pompa di calore abbinata a un sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, mentre la dotazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata garantirà la massima salubrità dell’aria grazie al lavoro svolto dai filtri, dal deumidificatore e dallo scambiatore di calore.

L’installazione di pannelli fotovoltaici sulla falda del tetto, infine, permetterà di alimentare i vari sistemi presenti nell’abitazione con energia pulita.

