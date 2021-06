CLARON 1.1090 è la casa in legno sviluppata su un piano che si ispira all’idea del bungalow, ideale per piccole famiglie o coppie, riproponendolo in chiave moderna, tenuto in vita da un’architettura senza tempo e organizzato secondo una moderna distribuzione degli spazi.

Casa in legno CLARON 1.1090: design ricercato e sostenibilità

Osservando CLARON 1.1090 balza subito all’occhio la decisione progettuale di integrare la copertura dell’ingresso e della terrazza nell’architettura. Un espediente che offre la possibilità di ampliare gli spazi interni verso l’esterno e dare spazio a ulteriori zone fruibili all’aperto, ma protette. La forte connessione tra spazio costruito e ambiente esterno è accentuata, poi, dalla presenza di ampie vetrate.

L’aspetto architettonico ricercato e studiato in ogni dettaglio si accompagna all’attenzione per la sostenibilità, elemento chiave nella progettazione delle case in legno KAMPA.

KAMPA sviluppa, infatti, un concetto di CasaZero in grado di consumare meno energia per il riscaldamento, la ventilazione, l’acqua calda, gli elettrodomestici e l’illuminazione di quanto l’impianto fotovoltaico produca ogni anno utilizzando una fonte sostenibile. L’energia in surplus viene, poi, accumulata in una batteria agli ioni di litio per poter essere utilizzata successivamente. A rendere perfettamente efficiente l’architettura è l’involucro dell’edificio, realizzato in modo da garantire le massime prestazioni isolanti.

Il risultato? Una casa passiva ed autonoma che offre il massimo comfort rispettando l’ambiente. CLARON 1.1090 è realizzata con esclusivo sistema parete MultiTec, mostrando facciate di elevata qualità rifinite con pietre naturali. Il montaggio dei materiali da costruzione è realizzato in maniera semplice ed economica, grazie all’utilizzo della tecnica di costruzione delle facciate a tenda; inoltre, la struttura a più scacchi, perfettamente coordinati tra loro, assicura massimo comfort regolando il calore in casa, impiegando materiali da costruzione ecologici.

Il pacchetto chiavi in mano KAMPA

Con il pacchetto di “spensieratezza” KAMPA offre ai suoi futuri committenti molti di più di una casa in legno chiavi in mano. Nel centro espositivo “K2” a Merano oltre a porte, pavimenti, piastrelle, è possibile scegliere anche cucine moderne, progetti di illuminazione ben ponderati, bagni di benessere.

