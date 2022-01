La struttura RSA Edmondo De Amicis si sviluppa su quattro livelli: uno destinato a servizi e aree comuni e tre nei quali trovano spazio le camere dotate di servizi privati. Ogni spazio gode del sistema di climatizzazione che garantisce massimo comfort e salubrità dell’aria, senza rinunciare all’efficienza energetica.

Nello specifico è stata scelta una soluzione composta da sistemi MULTI V 5 a pompa di calore, abbinati a unità interne canalizzabili e cassette a 4 vie, che ben si adatta a edifici concepiti con logiche modulari e su più livelli.

Il sistema di climatizzazione nella RSA

Il sistema di climatizzazione è caratterizzato dalla presenza di 7 unità esterne a portata di refrigerante variabile per servire in maniera ottimale l’intera struttura ed è dotato di tecnologie innovative quali il Dual Sensing Control, che rileva sia la temperatura che l’umidità, e il sistema MULTI V 5, per gestire efficacemente raffrescamento e riscaldamento e garantire il massimo livello di comfort. La flessibilità di installazione e i diametri ridotti delle tubazioni hanno permesso di posizionare tutte le unità esterne sulla copertura dell’edificio e procedere con la distribuzione attraverso un unico cavedio baricentrico; un notevole vantaggio anche in termini di comfort acustico.

All’interno della struttura sono 108 le unità interne, il cui controllo è praticabile attraverso comandi a filo con interfaccia semplificata e un controller centralizzato AC Smart 5 per il monitoraggio e il comando dell’impianto e di ogni stanza dell’edificio da un unico punto.

La climatizzazione delle camere è ottenuta mediante il posizionamento di un’unità interna canalizzabile, compatta e silenziosa, nel controsoffitto, mentre nei locali comuni e di servizio sono state previste unità a parete monosplit e cassette a 4 vie, oltre a 5 recuperatori di calore a flussi incrociati con batteria ad espansione diretta per il post-trattamento dell’aria nel periodo estivo e invernale.

La produzione di acqua calda sanitaria

La produzione di acqua calda sanitaria per la cucina, invece, avviene mediante pompa di calore aria-acqua THERMA V con refrigerante ecologico R32 in versione monoblocco.

Questa soluzione è dotata di compressore Scroll ad iniezione di vapore per garantire una temperatura di 65°C dell’acqua in mandata e il 100% della potenza termica costante fino a -7°C esterni.

