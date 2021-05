LG DUALCOOL Atmosfera rende salubre l’aria degli spazi confinati e incrementa il comfort rendendo piacevole il tempo trascorso negli spazi chiusi, soprattutto della casa.

Come ben sappiamo, a causa della diffusione del Covid-19 e delle conseguenti misure adottate per frenare il contagio, l’abitazione si è trasformata nell’ultimo anno nel luogo in cui è necessario trascorrere la maggior parte del tempo, assolvendo alle funzioni di ufficio, aula scolastica, palestra e molto altro.

A tale proposito si è registrato un incremento della domanda di soluzioni che siano in grado di aumentare il comfort domestico e rendere l’aria più salubre, senza rinunciare all’efficienza energetica.

Efficienza energetica e aria pulita? La risposta è LG DUALCOOL Atmosfera

LG DUALCOOL Atmosfera è la risposta giusta alle richieste di comfort, salubrità dell’aria ed efficienza energetica. Si tratta del nuovo climatizzatore con purificatore integrato messo a punto da LG che si adatta perfettamente ad ogni ambiente grazie al design moderno ed elegante. Grazie alla tecnologia avanzata per la purificazione dell’aria LG DUALCOOL Atmosfera incrementa notevolmente i livelli di salubrità domestica. In che modo? Mediante un percorso a tre fasi che utilizza sensore PM 1.0, diffusore di ioni e filtro magnetico per rilevare e rimuovere le micro-particelle inquinanti presenti nell’aria.

Il diffusore di ioni, posizionato nella parte superiore dell’unità, emette in ambiente oltre 5 milioni di ioni negativi che si attaccano alle particelle di polvere microscopiche per permettere al sistema di filtrazione magnetico HAF, caricato positivamente, di attirarle e trattenerle, emettendo in ambiente aria sana e pulita. LG DUALCOOL Atmosfera è disponibile in 4 diversi colori e attraverso lo Smart Display mostra in tempo reale la qualità dell’aria interna, fornendo informazioni essenziali in maniera immediata ed evidenziando le condizioni attuali e i progressi dell’operazione di purificazione dell’aria.

Non solo comfort, ma anche efficienza e silenziosità con LG DUAL Inverter™

Questa soluzione garantisce la massima efficienza e livelli di silenziosità senza precedenti. Tutto questo è possibile grazie al compressore LG DUAL Inverter™ che modula la potenza erogata in base alle effettive necessità, permettendo di mantenere la temperatura costante e di abbattere gli sprechi.

LG DUALCOOL Atmosfera raffresca l’ambiente con una velocità fino al 40% superiore, raggiungendo anche gli angoli più lontani, e genera un risparmio fino al 70% di energia rispetto ai climatizzatori tradizionali.

La presenza dell’Energy Display permette di monitorare e visualizzare il consumo di corrente elettrica e consente di modificare, se necessario, le impostazioni per ridurre l’assorbimento elettrico.

Tecnologia Wi-Fi integrata

Il controllo e la gestione sono resi ancora più facili grazie alla tecnologia Wi-Fi integrata nelle unità interne. Questa tecnologia, infatti, permette di gestire il climatizzatore anche da remoto tramite app LG ThinQ™.

LG ThinQ™ consente, inoltre, di personalizzare le impostazioni principali, così come temporizzare la manutenzione dei filtri, impostare i programmi settimanali e utilizzare la funzionalità Smart Diagnosis per l’invio di notifiche di funzionamento e la richiesta di supporto in caso di problemi tecnici.

LG ThinQ™ è compatibile con Google Assistant permettendo di dialogare con il proprio climatizzatore e gestire le principali funzioni attraverso i comandi vocali.

