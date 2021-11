LG Electronics ha avuto modo di esporre a Key Energy 2021 le ultime novità sviluppate nell’ambito della divisone Solar, dedicata alle soluzioni per il fotovoltaico.

Tra le novità:

il modulo solare LG NeON H+ Black ,

, il software INSUN , per dimensionare e disegnare ogni nuovo impianto fotovoltaico e stimare l’extra resa garantita dalla tecnologia N-Type dei moduli LG NeON;

, per dimensionare e disegnare ogni nuovo impianto fotovoltaico e stimare l’extra resa garantita dalla tecnologia N-Type dei moduli LG NeON; il Calcolatore Superbonus, nuovo strumento online che identifica gli interventi di riqualificazione energetica necessari per accedere al Superbonus 110%.

Lo stand di LG Eectronics ha permesso, poi, di scoprire tutti i vantaggi legati alla combinazione tra soluzioni LG legate al fotovoltaico e sistemi a pompa di calore aria-acqua, come LG THERMA V.

Il pannello solare LG NeON H+ Black

LG NeON H+ Black è il primo modulo ad utilizzare la tecnologia proprietaria Gap-free di LG per aumentare l’efficienza energetica. Questa soluzione è dotata di 132 celle che generano l’output migliore della categoria dei moduli da 405W ed è in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di una famiglia anche in inverno in condizioni di scarsa illuminazione.

NeON H+ Black si distingue per la durata e l’efficienza superiori offerte dalle esclusive celle half-cut di tipo N di LG e, come gli altri prodotti della serie NeON H di LG, è garantito per funzionare al 90,6% delle sue prestazioni originali anche dopo 25 anni di uso continuo.

Il software INSUN e il Calcolatore Superbonus

Il software INSUN è stato sviluppato per consentire agli installatori di realizzare simulazioni specifiche di impianti fotovoltaici e valutare l’extra resa garantita grazie alla tecnologia N-Type dei moduli LG. Questo strumento permette di selezionare il modulo e la struttura di montaggio e visualizzare il progetto per ogni tipologia di tetto per una visibilità sulla costruzione dell’impianto e analisi chiare e complete sulla fattibilità tecnica e i rendimenti degli impianti.

Il Calcolatore Superbonus, invece, permette di simulare il salto di classe energetica per accedere al Superbonus 110%. Si tratta di uno strumento online di tipo tecnico-commerciale grazie al quale l’installatore può rispondere alle esigenze dei clienti inserendo i dati dell’abitazione, tra cui la superficie riscaldata, il metano consumato, il numero di docce giornaliere, così come il consumo di elettricità.

Partendo da queste informazioni, l’installatore potrà effettuare una vera e propria simulazione energetica progettando gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione necessari così come i prodotti e le soluzioni più idonei per concorrere al doppio salto di classe energetica.

Soluzioni combinate per la massima efficienza

LG Electronics ha, inoltre, mostrato come alcune soluzioni combinate con fotovoltaico e sistemi a pompa di calore aria-acqua LG THERMA V garantiscano massima efficienza e possibilità di accedere al Superbonus 110%.

La combinazione di queste soluzioni permette di utilizzare il calore dell’aria come fonte principale di energia rinnovabile, contribuendo all’abbattimento delle emissioni di CO2 in atmosfera e alla riduzione dei consumi rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali.

