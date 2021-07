Come sappiamo la legge di Bilancio 2021 rifinanzia una serie di strumenti e agevolazioni a sostegno della crescita di piccole medie imprese italiane collocate in particolar modo nel sud dell’Italia. Al fine di chiarire le misure previste Gruppo SunCity, Business Partner della multiutility A2A, organizza un webinar dedicato, finalizzato a sostenere le imprese energivore e i professionisti del settore energetico nel percorso di svolta green.

Il webinar, che si terrà il 14 luglio, rappresenta un’occasione preziosa per imprese e professionisti che avranno modo di capire il funzionamento di Bonus Sud e Legge Sabatini.

Queste misure definiscono le agevolazioni anche per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, riconosciuti come “beni strumentali”, purché facenti parte di un investimento in beni strumentali funzionali alle attività o al processo produttivo.

I temi del webinar tra investimenti green e sostegno alle imprese

Nel corso del webinar si parlerà di regioni e imprese beneficiarie e dei requisiti da rispettare, nonché degli step operativi che garantiscono l’accesso alle agevolazioni. Si definirà il concetto di “Beni Strumentali” agevolati e si parlerà di cumulabilità di Bonus Sud, Nuova Sabatini e altre agevolazioni, con attenzione alla durata del finanziamento e ai tempi di erogazione.

L’attenzione rivolta a questi temi offrirà gli strumenti necessari per superare la complessità burocratica, normativa e fiscale assieme ai professionisti, con la possibilità di accedere in maniera rapida agli incentivi, fondamentali per intraprendere investimenti importanti in termini di competitività e produttività aziendali e garantire soluzioni economicamente molto vantaggiose.

Il professore Nicola Basilico, Prof. di Finanziamenti agevolati alle imprese della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, insieme a Pietro Pitingolo, Direttore Sales&Marketing di SunCity, chiariranno tutti i dubbi, illustrando casi pratici di realizzazione e rispondendo in diretta alle domande dei partecipanti.

