Lokky, startup e primo broker assicurativo digitale italiano focalizzato su micro-imprese, professionisti e freelance, e Gruppo SunCity, Business Partner della multiutility A2A e energy service company, uniscono le forze per dare vita a un’offerta assicurativa su misura dedicata agli installatori e ai professionisti del fotovoltaico.

“Le attuali statistiche ci dicono che nonostante professionisti e installatori risultino mediamente assicurati, coloro che decidono di non sottoscrivere alcuna polizza lo fanno per gli elevati budget richiesti, spesso, presenti nelle soluzioni più tradizionali a causa della mancata personalizzazione del prodotto e della presenza di coperture non strettamente necessarie con relativi costi superflui. Mai come in questo periodo il mercato assicurativo deve essere in grado di rispondere alle richieste delle imprese con soluzioni innovative e studiate su misura sulle singole esigenze; grazie all’accordo con SunCity continuiamo a percorrere la strada tracciata dalla nostra strategia, lavorando accanto ai nostri partner per offrire prodotti e servizi assicurativi sempre più personalizzati per i clienti” dichiara Paolo Tanfoglio, CEO di Lokky.

Offerta assicurativa per i professionisti del fotovoltaico

L’offerta assicurativa è modulabile, flessibile, tailor made e focalizzata su diverse tipologie di coperture.

Responsabilità Professionale

La Responsabilità Professionale copre i danni per responsabilità civile derivanti dall’esercizio della professione, per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione da parte del professionista iscritto all’albo.

RC Asseverazione Superbonus 110% e Certificazione Energetica

Le RC Asseverazione Superbonus 110% e Certificazione Energetica sono dedicate ai professionisti che realizzano interventi sfruttando il Superbonus 110% e sono obbligati per legge a sottoscrivere una polizza nel caso in cui ricoprano il ruolo di asseveratore.

Queste assicurazioni garantiscono il risarcimento dei danni involontariamente cagionati ai propri clienti e al Bilancio dello Stato, durante lo svolgimento dell’attività di asseverazione.

Protezione Cyber Risk

La protezione Cyber Risk offre una copertura a professionisti e imprese contro gli attacchi informatici.

Assicurazione Multirischi

L’Assicurazione Multirischi copre i rischi specifici degli installatori e delle imprese edili, soprattutto per le possibili richieste di risarcimento danni promosse da terzi. Permette di rispondere alle richieste di clienti, sia privati che imprese e condomini, che sempre più spesso chiedono una copertura assicurativa per l’accesso in cantiere.

L’Assicurazione Multirischi prevede un pacchetto base che può essere ampliato con garanzie aggiuntive per rispondere alle esigenze specifiche di ogni installatore ed impresa edile.

Assicurazione Infortuni e Malattia

L’Assicurazione Infortuni e Malattia offre una tutela dai rischi a cui si è esposti durate l’attività lavorativa.

Grazie a questa misura è possibile far fronte a un’eventuale mancanza di reddito nel caso in cui ci si trovi impossibilitati a svolgere temporaneamente il lavoro.

Piattaforma digitale Lokky per una polizza su misura

Lokky sfrutta tecnologie innovative nell’ambito degli Smart Analytics e Data Enrichment per realizzare una piattaforma capace di individuare la polizza su misura per ogni professionista attraverso una totale personalizzazione dei prodotti disponibili, includendo garanzie, sotto garanzie, condizioni particolari, massimali e franchigie.

Questo strumento abbatte i vincoli di tempo e redditività tipici di un prodotto erogato di persona in quanto offre ai professionisti e alle imprese un servizio totalmente digitale.

E’ possibile sottoscrivere una polizza in meno di 10 minuti, interagendo esclusivamente con la piattaforma online: dalla comprensione dei bisogni assicurativi, alla personalizzazione del prodotto, passando per il pagamento sino ad arrivare all’emissione e alla sottoscrizione della polizza.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici