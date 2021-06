Nello specifico le graduatori fanno riferimento ai quegli impianti fotovoltaici di nuova costruzione i cui moduli siano installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto.

Ammessi il 100% dei progetti presentati da SunCity

Ad aggiudicarsi l’ammissione alle graduatorie del V registro il 100% dei progetti presentati da SunCity, per un totale di 4MW. Una potenza che va ad aggiungersi a quella ammessa nei primi quattro registri raggiungendo un totale di circa 16MW.

Questo importante risultato porterà a smaltire quasi 80.000 mq di amianto e ad evitare l’emissione di circa 10.000 tonnellate di Co2.

SunCity ha già in programma per il prossimo registro numerosi progetti da presentare, per un totale di circa 10MW.

“L’importanza di affidarsi a dei professionisti come SunCity che possano garantire l’accesso agli incentivi in uno scenario burocraticamente molto complesso è la condizione necessaria per raggiungere l’obiettivo” – dichiara Giovanni Di Matteo, Project Manager del Gruppo SunCity. “A confermare la nostra professionalità parlano i numeri e i fatti: uno dei nostri punti di forza è la tempestività ed infatti abbiamo già avviato i cantieri di quasi tutti i 23 impianti dei primi quattro registri“.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici