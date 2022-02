Grazie ai sistemi di building automation sviluppati da ABB per il settore hospitality, e basati sull’avanzata tecnologia KNX, è possibile ottenere un controllo efficiente degli impianti e un comfort che non ha paragoni.

Per il Summit Hotel di Gaeta l’installazione del sistema ABB i-bus® KNX ha permesso di avere sotto controllo l’edificio nella sua interezza, trasformandolo in un elemento attivo e incrementandone la funzionalità. Non a caso ABB propone questo tipo di soluzioni all’interno di un’offerta denominata Edifici Aumentati.

L’installazione del sistema ABB-tacteo® KNX con comandi touch nelle 85 camere della struttura, connesso all’impianto ABB i-bus® KNX, permette di gestire gli ambienti in base alle necessità di ogni ospite, senza dover rinunciare al design. Questa soluzione in vetro capacitivo, infatti, è caratterizzata da serigrafia personalizzabile e comandi ultrasottili privi di cornice, inserendosi perfettamente nel contesto dell’hotel.

Tecnologia e design con i comandi ultrasottili ABB-tacteo KNX

Le funzionalità dei comandi ultrasottili ABB-tacteo® KNX sono tra le più avanzate sul mercato. Ne sono chiari esempi la funzionalità di attivazione a sfioro, secondo cui il dispositivo si attiva, illuminandosi, al solo avvicinarsi della mano, e la dotazione di sistema di antitaccheggio. Per il Summit Hotel sono stati scelti comandi nel colore bianco ed è stata realizzata una serigrafia personalizzata con numerose icone, tutto questo tramite l’utilizzo di un configuratore online. La realizzazione dei nuovi impianti ha richiesto l’installazione di nuovi quadri di distribuzione System Pro e Power con interruttori scatolati Tmax XT e modulari della serie S200, oltre agli alimentatori e i dispositivi modulari ABB i-bus® KNX.

Il sistema ABB i-bus® KNX permette ad ogni utente di gestire sia la camera che le zone comuni e gli spazi esterni; la gestione nelle camere avviene attraverso un Web Server che permette di controllate:

Campanello di ingresso camera,

Segnalazione Non disturbare e Segnalazione Make-up Room, visibili sul dispositivo touch Tacteo installato all’esterno vicino alla porta di accesso,

Comando serratura,

Luce di cortesia,

Comando Utenze elettriche con presenza cliente,

Scenari luminosi,

Allarme WC.

Controllo degli accessi con ABB-tacteo® KNX Guest Room Management

Il controllo degli accessi è affidato al sistema ABB-tacteo® KNX Guest Room Management, che svolge tutte le funzioni richieste grazie all’interfacciamento con il lettore a transponder per carte magnetiche e può essere completamente controllato e monitorato dalla reception.

Nell’Hotel il nuovo sistema di controllo accessi gestisce l’accesso con data di scadenza al personale di servizio suddiviso per categoria e ai clienti con gestione personalizzata dei varchi e accessi con data di scadenza riservati solo al personale di servizio. Nel PC della Reception connesso in rete Lan è stato installato Software di controllo accessi Minimac attraverso cui il personale dell’Hotel può accedere a:

Check-In / Check- Out

Gestione dei Pass di Servizio in funzione dei diritti di accesso livello di servizio. Card con scadenza al personale di servizio suddiviso per categoria

Storico degli accessi

Monitoraggio dello stato camere “libere, occupate, da pulire”

Gestione camera

Gestione spazi esterni

I sistemi di gestione e controllo ABB rappresentano la soluzione ideale per garantire efficienza energetica e massimo comfort grazie alla gestione intelligente con tecnologia KNX di ultima generazione. Per l’esecuzione di questi impianti è stata selezionata la ditta VISIO Electric, che può operare da remoto sull’impianto grazie alla connessione realizzata con il KNX Web Server, con il supporto di Visio tecnici ABB.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici