Nel caso in cui l’intervento di efficientamento cui è sottoposto l’edificio non raggiunga i requisiti per accedere al Superbonus 110% è, comunque, possibile usufruire degli incentivi al 65%, che includono i sistemi per il controllo, la gestione delle utenze e dei consumi, l’automazione degli edifici e gli impianti di climatizzazione, e al 50%, per interventi che coinvolgono la gestione dell’illuminazione e delle tapparelle, l’installazione di sistemi di video citofonia, i dispositivi di protezione e i centralini.

Le soluzioni ABB per accedere al Superbonus al 110%

ABB propone una serie di soluzioni dedicate alla Home & Building Automation che garantiscono l’accesso al Superbonus e coprono tutte le esigenze di installazione con l’obiettivo comune di incrementare il comfort, la sicurezza e l’efficienza energetica, sia in ambito residenziale che terziario. Stiamo parlando dei dispositivi ABB i-bus® KNX dedicati a sistemi di illuminazione e controllo delle serrande, nonché riscaldamento, ventilazione, sicurezza, gestione dell’energia e molto altro.

Rientrano tra le soluzioni che garantiscono accesso al Superbonus 110% le stazioni di ricarica a corrente alternata e continua, realizzate secondo i più alti standard di sicurezza per molteplici destinazioni d’uso tra cui residenze, flotte aziendali e stazioni di servizio.