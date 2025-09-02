La crescente urbanizzazione mette spesso a rischio le zone verdi e permeabili, con conseguenze dirette sul benessere delle persone, sulla qualità della vita e sull’ambiente. Si assiste, però, a un cambio di rotta e in questo contesto il roof garden – o giardino pensile – si configura come una delle soluzioni più affascinanti e sostenibili per restituire la natura alle città.

Viviamo un’epoca in cui, la sensibilità sul tema della sostenibilità e della lotta ai cambiamenti climatici, ha portato ad una graduale presa di consapevolezza rispetto ai rischi di una cementificazione incontrollata. Le soluzioni proposte e messe in campo, di conseguenza, sono state molte, spesso anche in ambito privato, come nel caso dei tetti verdi. Non si tratta solo di un elemento decorativo, ma di una vera e propria strategia ecologica, architettonica e sociale, capace di incidere profondamente sulla qualità della vita urbana.

Cos’è il Roof Garden, il giardino pensile dalle origini storiche

Un Roof Garden, conosciuto anche come giardino pensile o giardino sul tetto, è un’area verde che viene creata o coltivata sulla sommità di un edificio o di una struttura. Questi spazi possono variare notevolmente in dimensioni e design, da piccoli giardini pensili sul tetto di edifici residenziali a vasti parchi urbani sul tetto di complessi commerciali o industriali.

La chiave di un Roof Garden è la sua posizione elevata, che lo rende un’aggiunta straordinaria all’ambiente urbano. Oggi, gli esempi di giardini pensili sono numerosissimi, da casi più semplici realizzati anche in ambito residenziale, a soluzioni molto più estese e complesse realizzate su strutture più grandi. Un giardino pensile aumenta il valore dell’edificio, rendendolo più sostenibile ed efficiente.

Per quanto si tratti di una risposta contemporanea ai problemi concreti delle città di oggi, affonda le sue radici nella storia antica. I giardini pensili, infatti, sono pensati come oasi lussureggianti da secoli, con esempi in epoca romana, bizantina e araba. Fino ad oggi, con il Roof Garden che è considerato a tutti gli effetti un elemento parte della progettazione architettonica dell’edificio, influenzandone anche le prestazioni.

Vantaggi di un giardino sul tetto

I giardini pensili, noti come Roof Garden, offrono una vasta gamma di vantaggi che migliorano l’ambiente urbano e la qualità della vita. Questi spazi verdi sostituiscono le superfici impermeabili come l’asfalto e il cemento, riducendo così l’effetto isola di calore urbano, che causa temperature più elevate nelle città rispetto alle zone circostanti. L’aumento della permeabilità favorisce anche la ritenzione delle acque meteoriche. Il substrato di queste aree verdi assorbe parte delle precipitazioni, rallentando il deflusso verso le reti fognarie e riducendo i rischi di allagamenti.

Grazie all’ombreggiatura e all’evapotraspirazione delle piante, i Roof Garden contribuiscono a raffreddare l’ambiente circostante. Le piante presenti nei Roof Garden assorbono anidride carbonica e altre sostanze inquinanti, migliorando la qualità dell’aria e riducendo i rischi per la salute respiratoria dei cittadini. Questi giardini agiscono anche come barriere naturali al rumore, contribuendo a creare spazi abitativi più tranquilli e piacevoli.

Inoltre, i Roof Garden forniscono habitat per insetti, uccelli e altre forme di vita selvatica, sostenendo la biodiversità urbana. Possono essere utilizzati per coltivare piante native, contribuendo così alla conservazione delle specie vegetali locali.

Da un punto di vista energetico, questi giardini pensili agiscono come isolanti termici, riducendo il calore che entra o esce dagli edifici sottostanti. Ciò si traduce in un notevole risparmio di energia e in una riduzione delle emissioni di gas serra.

Infine, i Roof Garden offrono spazi all’aperto per il relax, l’attività fisica e il benessere delle comunità urbane, offrendo un rifugio dalla frenesia delle città. Trasformano gli spazi grigi e anonimi delle aree urbane in oasi di bellezza e serenità, contribuendo a migliorare l’aspetto e il comfort delle città.

Come allestire un giardino pensile

Se si desidera creare un giardino pensile, quando si sviluppa un progetto per un giardino, è necessario tenere conto di una serie di caratteristiche specifiche.

Prima di tutto, è necessario calcolare quale sarà il carico sulla fondazione e sul tetto, perché dovranno sopportare il peso aggiuntivo del terreno fertile e delle piante stesse. Inoltre, tutti i tipi di elementi decorativi, attrezzature necessarie e alcuni mobili possono essere posizionati sul tetto.

Nel luogo in cui verrà posato il futuro giardino, è necessario realizzare un’impermeabilizzazione affidabile del tetto. È necessario considerare attentamente la progettazione dei sistemi di irrigazione e drenaggio. Poiché il tetto verde richiede un’irrigazione periodica, si deve sviluppare un sistema per rimuovere l’acqua in eccesso, oltre a mantenere la quantità necessaria per l’esistenza e la crescita di successo delle piante. Gli ugelli convenzionali sono utili per il prato ed è meglio annaffiare le piante piantate nel serbatoio con il metodo di irrigazione a goccia. Il giardino dovrebbe essere illuminato di notte.

La stratigrafia di un tetto verde

Entrando nel dettaglio, è possibile descrivere a grandi linee la tipica stratigrafia per la realizzazione di un Roof Garden, o tetto verde. La costruzione di un giardino pensile, infatti, richiede una progettazione accurata, che prenda in considerazione specifici fattori. In generale, però, ci sono alcuni elementi irrinunciabili.

La normativa tecnica di riferimento, che guida i progettisti, è la UNI 11235:2015, “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde”, che definisce i criteri progettuali, esecutivi e manutentivi per le coperture continue a verde.

Come anticipato, il primo e fondamentale passo è quello di realizzare una impermeabilizzazione che assicuri l’assenza di infiltrazioni. Si deve optare per soluzioni – di solito membrane bituminose o sintetiche – di elevata qualità, assicurandosi che la posa in opera avvenga in modo impeccabile. Al di sopra di questo strato è necessario un sistema anti-radice, in grado di proteggere meccanicamente sia l’impermeabilizzante, che le strutture sottostanti. Lo strato di drenaggio può essere realizzato con materiale quale la ghiaia e al di sopra di esso si posa generalmente un tessuto filtrante, come un geotessuto, che ha lo scopo di impedire che il materiale del substrato colturale passi nello strato drenante. A questi strati si aggiungono eventualmente ulteriori elementi, non sempre presenti, come la barriera al vapore o lo strato di isolamento termico.

Tipologie di Roof Garden: dall’estensivo all’inclinato

I tetti verdi, noti per i loro benefici ambientali ed estetici, possono essere suddivisi in diverse tipologie in base alle esigenze di manutenzione, all’aspetto e alla pendenza del tetto.

Esistono diverse tipologie di giardini pensili, a seconda dello spessore di terra e, quindi, della tipologia di verde che si decide di piantumare. In questo paragrafo, esploreremo le principali tipologie di tetti verdi, da quelli estensivi a quelli intensivi, includendo anche i tetti verdi inclinati.

Tetto verde estensivo

Il tetto verde estensivo è noto per richiedere una manutenzione minima ed è progettato per sopportare lunghi periodi di siccità. Questo tipo di tetto verde è ideale per coprire aree molto estese o tetti difficilmente accessibili. La sua resistenza alle condizioni avverse è dovuta al fatto che viene piantato con piante aromatiche e graminacee, le quali, una volta stabilite, richiedono poche cure specifiche. Sebbene l’aspetto estetico sia meno curato rispetto ad altre tipologie, il risultato è naturale e armonico con l’ambiente circostante.

Tetto verde intensivo

Il tetto verde intensivo richiede un livello significativo di manutenzione e cure costanti. Deve essere irrigato regolarmente e nutrito, simile a un giardino tradizionale.

La sua somiglianza con un giardino terrestre è la ragione per cui spesso viene chiamato “giardino pensile”. Questo tipo di tetto verde richiede un substrato più spesso, con un minimo di 24 centimetri per la coltivazione di erba, e ancora di più se si desidera piantare arbusti e piccoli alberi. Di conseguenza, ha un peso significativamente maggiore rispetto ai tetti verdi estensivi, che richiedono solo da 5 a 12 centimetri di substrato. Un tetto verde intensivo è anche accessibile e può diventare uno spazio all’aperto per la casa, simile a un giardino tradizionale.

Tetto verde inclinato

Oltre ai tetti piani, ci sono anche tetti verdi inclinati, che presentano alcune sfide aggiuntive durante la progettazione e la realizzazione. La pendenza del tetto, il drenaggio delle acque piovane e il tipo di vegetazione sono tutti fattori da considerare attentamente.

Con l’aumentare dell’inclinazione del tetto, crescono anche le complessità di realizzazione. Di solito, i tetti verdi inclinati non vengono costruiti con pendenze superiori ai 35 gradi a causa delle sfide tecniche e logistiche che comporterebbero.

La manutenzione dei tetti verdi

Anche la manutenzione dei tetti verdi, o Roof Garden, è un tema affrontano dalla norma UNI 11235, che distingue diverse tipologie di opere. Tolte le prime fasi, in cui la manutenzione è principalmente connessa all’avviamento del giardino, per cui è necessario proteggere lo strato colturale e stabilizzare il verde, si parla poi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La manutenzione ordinaria, come dice il nome stesso, racchiude tutte quelle attività finalizzate a conservare nel tempo il giardino. Si tratta principalmente di opere legate alla cura del verde, quali la concimazione, l’irrigazione o la potatura. La manutenzione straordinaria, invece, racchiude interventi eseguiti in condizioni eccezionali o particolari. Possono essere opere che seguono intensi eventi atmosferici, criticità impreviste o danni al giardino o alla stratigrafia. In questo caso, chiaramente, l’obiettivo è quello di ripristinare la completa funzionalità del Roof Garden.

In entrambi i casi, il consiglio è quello di affidarsi a personale esperto e competente, in grado di occuparsi del giardino pensile, prestando molta cura anche al particolare contesto in cui ci si trova.

Esempi di Roof Garden

Roof Garden L’Uliveto – Roma

Il Roof Garden L’Uliveto è un giardino pensile situato all’ultimo piano dell’Hotel Diana Roma Roof Garden. Questo luogo offre una vista panoramica eccezionale sulla città di Roma, spaziando dai Castelli Romani alle colline di Monte Mario, passando per il Palazzo del Quirinale e la cupola di San Pietro.

Durante la stagione estiva, il Roof Garden è aperto agli ospiti dell’hotel, offrendo una colazione a buffet all’americana al mattino e servizi bar e caffetteria con un’ampia selezione di cocktail e vini di qualità nel pomeriggio e fino a tarda sera. Si tratta di un ambiente romantico ed esclusivo che consente agli ospiti di godere di momenti piacevoli ammirando lo skyline di Roma.

Sky Garden – Londra

Lo Sky Garden di Londra è un eccezionale giardino situato sui tre piani più alti di uno dei più recenti grattacieli della City. Oltre al giardino stesso, le viste panoramiche a 360 gradi che offre sono davvero straordinarie.

Questo edificio, noto per la sua forma che lo fa somigliare a un walkie-talkie, è stato completato nel 2014 ed è alto 160 metri, con un costo di costruzione di 200 milioni di lire sterline. È situato sulla riva nord del Tamigi, vicino a The Shard.

Lo Sky Garden presenta pareti di vetro che permettono viste panoramiche a 260 gradi su Londra. Da questo luogo, è possibile ammirare importanti monumenti come la Cattedrale di San Paolo, la Torre di Londra e il Tower Bridge.

Con la città ai suoi piedi, lo Sky Garden offre anche un belvedere esterno con vista sul fiume Tamigi, dalla quale è possibile osservare la zona in cui si trova The Shard, il grattacielo più alto d’Europa. Questo rende lo Sky Garden uno dei luoghi più iconici per ammirare la maestosità di Londra.

Park Royal – Singapore

Il grattacielo ospita un hotel che, grazie al suo giardino pensile, crea il parco urbano più grande di tutta la città. Questi giardini coprono una superficie complessiva di circa 15.000 metri quadri e ricreano un’autentica foresta pluviale.

L’edificio è stato progettato da WOHA Architects e funge da estensione dell’Hong Lim Park, un importante parco urbano di Singapore. Grazie ai giardini pensili che adornano la sua facciata, l’edificio è stato insignito del prestigioso Green Mark Platinum Singapore, una certificazione ambientale di alto livello. Questo progetto sfida i limiti tra edificio e natura, unendo complessità architettonica, tecnologia e botanica.

Gli ospiti dell’hotel possono godere di un’esperienza “green” straordinaria, essendo in diretto contatto con la natura all’interno dell’edificio. Questi giardini ospitano numerose specie vegetali diverse e includono laghetti artificiali, creando un’ambientazione unica in cui la natura e l’architettura si fondono in armonia.

Brooklyn Grange, New York

Brooklyn Grange Rooftop Farm è uno dei tetti verdi più famosi della grande mela. In realtà non è un semplice giardino, ma una vera e propria fattoria urbana.

Grazie a questo spazio verde vengono coltivati e prodotti migliaia di prodotti biologici. Si tratta di uno spazio in cui si svolgono anche eventi e corsi, ormai attivo da quasi 10 anni, grazie alla volontà dei suoi ideatori di creare un vero e proprio modello sostenibile per l’agricoltura urbana. Questo giardino pensile copre una superficie molto ampia, di circa 8.000 metri quadrati ed è un giardino pensile intensivo, il più grande del mondo di questo tipo.

ACROS Fukuoka Prefectural International Hall – Fukuoka, Giappone

Il centro ACROS di Fukuoka, progettato da Emilio Ambasz, rappresenta un’icona dell’architettura green, nata da una visione pionieristica sviluppata oltre trent’anni fa. L’edificio, vincitore di premi prestigiosi come l’AIA Business Week/Architectural Record Award e il primo premio dell’Istituto Giapponese di Architettura, si fonda sul concetto di “verde sopra il grigio”: una piramide rovesciata con 14 terrazze-giardino accessibili al pubblico, che restituisce alla città lo spazio verde su cui è stato costruito.

L’opera ha influenzato profondamente architetti come Tadao Ando, Jean Nouvel e Renzo Piano, imponendosi come manifesto di un’architettura simbiotica tra natura e costruito. Ambasz sfida l’idea convenzionale che i parchi debbano stare in periferia, dimostrando che è possibile integrare aree verdi in contesti urbani densi.

Dal punto di vista tecnico, ACROS ha effetti concreti sul microclima urbano: riduce l’isola di calore, le emissioni di CO₂ e i consumi energetici, con una differenza termica di 15°C tra interno ed esterno in estate. Al suo interno ospita oltre 97.000 mq di funzioni pubbliche e private, tra cui un teatro da 2.000 posti, uffici, spazi culturali e commerciali.

Ambasz sottolinea la distinzione tra tecnologia e architettura come arte: un edificio sostenibile non è automaticamente un’opera capace di emozionare. Il suo approccio – poetico e radicale – fonde tecnologia e primitivismo, promuovendo una nuova ecologia del costruire.

FAQ Roof Garden

Che cos’è un Roof Garden?

Un Roof Garden è, traducendo in italiano lo stesso termine, un giardino sul tetto. Si tratta, quindi, di un giardino pensile, che permette di introdurre vegetazione in copertura a un edificio. Nella storia i giardini pensili hanno caratterizzato moltissimi edifici, creando veri e propri sistemi integrati nell’edificio. Oltre al tetto, il verde pensile può essere sviluppato anche in facciata e su terrazze e balconi, come ad esempio è stato fatto con il Bosco Verticale di Milano.

Si può sempre realizzare un Roof Garden?

La fattibilità dipende principalmente dalla capacità portante della struttura esistente. Un tetto deve essere in grado di sopportare il peso del substrato, delle piante, dell’acqua e dell’arredo. Prima di procedere è fondamentale rivolgersi a un ingegnere strutturista per valutare il carico statico e dinamico e, se necessario, prevedere interventi di rinforzo.

Qual è la differenza tra tetto verde estensivo e intensivo?

La differenza principale consiste nella tipologia di vegetazione che si mette a dimora. Nel caso di un tetto verde estensivo si posa un substrato meno profondo e si possono piantumare arbusti, superfici erbose o piccole piante. Nel tetto verde intensivo, invece, si possono piantumare anche piante di maggiori dimensioni, grazie ad un substrato più spesso. Chiaramente cambiano sia i costi di realizzazione che, soprattutto, il peso che grava sulla struttura sottostante.

Ci sono incentivi o agevolazioni fiscali per realizzare un Roof Garden?

Per quanto non vi sia un incentivo specifico per la realizzazione di un Roof Garden, è possibile accedere all’Ecobonus (al 50% per le prime case, 36% per le seconde), nel caso in cui il tetto verde sia parte di un intervento finalizzato a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio. Purtroppo la Legge di Bilancio 2025 non ha confermato il bonus verde (detrazione pari al 36%, su una spesa massima di 5.000 euro) che, tra gli interventi ammessi, prevedeva la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Articolo aggiornato – Prima pubblicazione 7 marzo 2019

