ACCADUEO è la mostra internazionale dell’acqua che offre un’occasione preziosa per confrontarsi su tecnologie, distribuzione e sostenibilità della stessa. L’acqua è un elemento tanto prezioso quanto esauribile e la sua salvaguardia ricopre un ruolo prioritario all’interno dell’agenda UE. Quello dell’acqua è un settore al centro di riflessioni profonde, strettamente collegate all’attenzione crescente verso tematiche ambientali, divenute ancora più sentite a causa dell’emergenza pandemica.

Al centro della mostra digitalizzazione, sostenibilità e nuovi modelli di business, fondamentali per il settore idrico che, nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, ha proseguito l’impegnativo percorso intrapreso negli ultimi anni e continuerà a farlo anche grazie alle risorse del Recovery Found.

Cosa offre ACCADUEO – Mostra internazionale dell’acqua

ACCADUEO approfondisce il tema dell’acqua attraverso l’esposizione delle più innovative proposte delle aziende e grazie a una ricca proposta di convegni che offre un momento di confronto fra i protagonisti del settore, i massimi esperti nazionali e internazionali e i rappresentanti delle istituzioni preposte.

Grazie alla piattaforma B2Match attivata da BolognaFiere viene agevolato l’incontro fra operatori ed espositori, mettendo in contatto le imprese partecipanti all’evento e gli operatori di alcuni fra i Paesi più interessanti in termini di business.

Premio Innovazione e H2O Award

L’evento accoglierà due iniziative, Premio Innovazione e H2O Award, per valorizzare le novità e le innovazioni del settore idrico, del gas e degli altri settori della fiera.

Il Premio Innovazione vuole valorizzare le novità, nel caso di prodotti di cui si arricchisce la gamma produttiva, e le innovazioni, ossia soluzioni coperte da regolare brevetto o prodotti che migliorano un prodotto già esistente.

Il premio H2O Award, invece, rappresenta il riconoscimento di ACCADUEO 2021 alle innovazioni di prodotto, di processo e di servizio, sviluppate da aziende innovative, dal mondo scientifico e dalle utilities.

I convegni

L’agenda di ACCADUEO 2021 si aprirà con un appuntamento dedicato alla Direttiva Europea sulle acque potabili 2020/2184 organizzato dalla FNCF (Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici).

Si parlerà, poi, di mercato e analisi delle sue prospettive di sviluppo con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria che rappresentano il sistema dei produttori di sistemi e servizi.

Nel corso dell’incontro Futuro e Mercato verranno mostrate le realtà impegnate, in primo piano, su temi fondamentali come l’ambiente in un settore strategico come l’acqua; mentre, il convegno Investire nell’acqua, si occuperà dei divari, del digitale e della transizione verde.

ACCADUEO tratterà il tema dell’acqua anche associandolo al mondo delle costruzioni mediante un interessante approfondimento dedicato al green building, analizzando strategie e soluzioni per costruire sostenibile.

L’associazione ANIE Automazione organizzerà un convegno sull’evoluzione dei sistemi di Telecontrollo nel settore idrico, quale strumento di risposta alle nuove necessità e tecnologia fondamentale per le moderne Public Utility.

CSDU metterà sotto i riflettori, in questa edizione, le più recenti strategie di intervento per la gestione delle acque meteoriche e reflue nelle aree urbane, i criteri di progettazione e i manufatti idonei a tale scopo, senza dimenticare gli strumenti di monitoraggio dei sistemi fognari, le tecnologie per il drenaggio urbano sostenibile e resiliente e gli strumenti di calcolo per progettare e modellare i vari componenti dei sistemi fognari.

La giornata di venerdì sarà dedicata, infine, al confronto internazionale e mostrerà gli ultimi sviluppi, le strategie, le tecniche e le applicazioni di alcune best practice internazionali nella gestione innovativa delle reti idriche.

